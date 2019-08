TOP 20 cele mai puternice firme din Iaşi este plin de surprize Cele mai puternice 20 de companii din judetul Iasi au realizat anul trecut, conform ultimelor bilanturi depuse la Ministerul de Finante, afaceri totale de 5,8 miliarde de lei, fata de 5,1 miliarde lei cu un an inainte. Cu alte cuvinte, cifra de afaceri realizata in 2018 a urcat cu aproape 14-. De asemenea, ele au raportat un castig de 235 milioane lei, mai mic fata de 2017, cand profitul net a fost de 354 milioane de lei. Anul trecut, companiile din topul realizat de catr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

