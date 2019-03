Timmermans ameninţă PSD cu exluderea din grupul socialiştilor europeni dacă anulează legislaţia anticorupţie Intrebat despre comportamentul PSD, Timmermans a spus ca stoparea luptei anti-corupție ”este total inacceptabila pentru familia mea politica”, adaugand ca ”noi, familia PES, nu vom accepta ca Romania sa renunțe la lupta anti-corupție. Nu vom accepta un partid care ar anula rezultatele din ultimul deceniu in lupta anticorupție”. Timmermans a mai spus la o intalnire cu Asociația Presei Straine din Olanda ca ”nu ar exista un loc in familia politica pe care o reprezint pentru un partid care ar anula unele dintre cele mai mari realizari ale Romaniei in ultimii 12 ani”. Politicianul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus luni despre Romania, ca „ar fi o tragedie daca o tara care a realizat atat de multe in lupta impotriva coruptiei la nivel inalt ar lua-o in directia opusa”. Acesta a criticat apoi PSD, spunand ca are un „comportament total inaceptabil…

- Liderii PSD se reunesc luni, la Palatul Parlamentului, în ședința a Biroului Permanent Național. Potrivit unor surse social-democrate, aceștia ar urma sa discute despre pregatirile pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc la sfârșitul lunii mai.Biroul Permanent al PSD se…

- Redam mai jos integral articolul publicat in Tagesspiegel: ”Social-democrații germani toarna cu placere sare pe rana partidului popular european PPE atunci cand le atrag atenția creștin-democrațiilor CDU și CSU din Bavaria ca ar fi prea ingaduitori cu iliberalismul și cu tendințele autocrate ale…

- Guvernul PSD-ALDE intoarce Romania de la parcursul sau european și anuleaza toate progresele de consolidare a independenței justiției. Prin acțiunile de slabire a independenței justiției, Guvernul PSD-ALDE expune Romania riscului activarii Articolului 7 din Tratatul UE. Prin activarea acestei „arme…

- Liberalii atrag atentia ca Guvernul expune Romania riscului activarii Articolului 7 din Tratatul UE in urma adoptarii unei OUG privind legile Justitiei si anunta declansarea unei noi proceduri la Comisia de la Venetia. "Adoptarea unei noi Ordonante de Urgenta care modifica legile Justitiei,…

- Tariceanu acuza o „criza de legitimitate in care se adanceste Comisia Europeana prin maniera de abordare a relatiilor cu Polonia si Ungaria, in privinta aplicarii art. 7 din Tratatul UE, si cu Romania in privinta perpetuarii Mecanismului de Cooperare si Verificare la 12 ani de la aderare". „Ceremonia…

- Unele state membre ale Uniunii Europene, printre care Polonia, Ungaria si Romania, par "sa devieze" de la "calea liberal-democratica", iar aceasta este "cea mai mare provocare cu care se confrunta UE in acest moment", a scris marti pe Twitter vicepresedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen."Intreaga…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marți, la Strasbourg, intr-o conferința de presa comuna cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, ca nu se poate vorbi despre activarea Articolului 7 impotriva Romaniei.In cazul in care ar fi activat Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene…