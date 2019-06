Stiri pe aceeasi tema

- Firma tocmita de municipalitate sa se ocupe de dezinsectia din Timisoara trece la un nou nivel operatiunea de eliminare a insectelor nedorite. Astfel, incepand de joi, Coral Impex SRL va efectua tratamente aeriene de dezinsectie. La dezinsectie va fi utilizat produsul K’Othrine Profi EC 250, care are…

- Mai sunt doar cateva zile pana la cea de a sasea editie a Timisoara Air Show. Pe 15 iunie 2019, de la ora 19.00, iubitorii aviației sunt așteptați la Aeroportul International Timișoara sa admire piloții si parasutistii prezenti in cadrul Timișoara Air Show 2019. Spectacolul aerian va fi unul total,…

- Timisorenii vor avea la dispozitie doua zile din vara in care vor putea vizita statiile de tratare a apei apartinand Aquatim. Un tur de vizitare la locatiile din Ciarda Rosie si din cartierul Crisan va dura aproximativ 45 de minute. Aquatim anunta ca isi deschide larg usile pentru public, pe 1 iunie…

- Liviu Dragnea si Nicolae Robu. Am scris de nenumarate ori de asemanarile incredibile dintre cele doua personaje. Amandoi sunt autosuficienti, aroganti, narcisisti, megalomani. Unul se crede providential pentru romani, al doilea pentru timisoreni. Tocmai de aceea, Dragnea a tratat Romania ca pe Teleormanul…

- Timp de doua ore au reusit sa discute timisorenii si reprezentantii municipalitatii pe proiectul de buget al Timisoarei pe 2019. Peste 30 de minute din acest timp au apartinut doar primarului Nicolae Robu, care a prezentat cu o voce „profesorala” coordonatele proiectului. The post Timisorenii au dezbatut…

- Auditorium-ul Centrului de Conferințe al Universitații Politehnica Timișoara a fost umplut pana la refuz ieri, cand a avut loc deschiderea festiva a evenimentului „Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tau”. S-a inregistrat un numar record de participanți, peste 1500 de elevi din toata țara și…

- Timișorenii sunt așteptați incepand de vineri, 5 aprilie, la Targul de Pasti. Evenimentul se va deschide, oficial, de la ora 17. Primaria a pregatit 50 de casute unde se vor comercializa produse specifice sarbatorilor pascale. Nu vor lipsi decoratiunile de sezon, produse handmade, ciocolata de casa,…

- Timișoara, in curand Capitala Europeana a Culturii, va gazdui in acest an o ediție speciala a Salonului Internațional de Vinuri VINVEST. Ajuns la cea de-a XVI-a ediție, VINVEST 2019 aduce laolalta peste 250 de sortimente de vinuri din Romania și de peste hotare. Evenimentul va avea loc in perioada 19-21…