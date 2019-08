Timiş: Comemorarea eroilor Regimentului 6 Artilerie Român, în prezenţa unicului supravieţuitor, Constantin Călina, ajuns la 99 de ani Istoricul prof. dr. Laurentiu Mioc a explicat pentru AGERPRES ca data de 20 august este aleasa in fiecare an pentru comemorarea artileristilor acestui regiment in amintirea diminetii acelei zile a anului 1944, cand ostasii romani erau pe aliniamentul Iasi-Chisinau si au cazut sub potopul artileriei grele a armatei sovietice.



Veteranul Constantin Calina a rememorat faptul ca in acea dimineata, "timp de doua ore, nimeni nu a miscat un pas, pentru ca sovieticii au pus totul la pamant".



"Dintre ai nostri au cazut 30 si numai Dumnezeu ne-a aparat pe noi, cei care am ramas in viata.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

