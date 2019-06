Timiş: Călători din trenul InterRegio Bucureşti-Timişoara, evacuaţi în gara Recaş după un incendiu la locomotiva electrică Doua sute de calatori care se aflau in trenul InterRegio pe ruta Bucuresti - Timisoara, au fost evacuati, duminica seara, in gara Recas, dupa ce a izbucnit un incendiu la locomotiva electrica.



"La ora 21,10 a venit o solicitare la ISU Timis pentru stingerea unui incendiu la o locomotiva electrica, in gara din Recas. Doua sute de persoane au fost evacuate din tren, dintre care 170 de persoane au fost transportate cu alt tren la Timisoara, iar altele 30 au refuzat transportul cu trenul pus la dispozitie si vor fi transportate cu masini particulare ale unor cunostinte", a declarat purtatorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

