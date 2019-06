Teodorovici, după gestul lui Iohannis: Graba strică treaba. Nu haina îl face pe om „Mai bine mai tarziu decat niciodata! Da-i, Doamne, romanului mintea de pe urma!

Daca tacea, filozof ramanea! Este bine ca exista atatea proverbe și expresii potrivite pentru tot atatea experiențe traite. Este bine și ca președintele Romaniei, chiar daca mai pesimist din fire, a ințeles, totuși, abia la finalul celor șase luni ale mandatului Romaniei la Președinția Consiliului Uniunii Europene, ca a fost un succes! Este bine ca președintele Romaniei, chiar daca foarte tarziu, a gasit de cuviința sa felicite autoritațile romane pentru profesionalismul cu care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

