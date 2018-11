Stiri pe aceeasi tema

- Fortele navale ucrainene au acuzat Rusia ca a capturat trei dintre navele sale, dupa ce a tras asupra lor, ranind doua persoane aflate la bord, in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov. Ulterior, serviciul rus de securitate FSB a recunoscut ca…

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, la putin timp dupa ce acestea au acuzat Rusia ca a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene.Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre marinarii…

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, la putin timp dupa ce acestea au acuzat Rusia ca a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene. Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre…

- Fortele navale ucrainene acuza Rusia ca a deschis duminica seara focul asupra unor nave din flota lor in Marea Neagra, lovind o nava si ranind un membru al echipajului, relateaza Reuters si AFP. Anuntul a...

- Fortele navale ucrainene acuza Rusia ca a deschis duminica seara focul asupra unor nave din flota lor in Marea Neagra, lovind o nava si ranind un membru al echipajului, relateaza Reuters si AFP. Anuntul a fost facut pe contul de Facebook al Fortelor navale ucrainene dupa o zi de escaladare…

- Serviciul Secret de Securitate Federala din Rusia (FSB) susține ca trei nave militare care aparțin Ucrainei, s-au indreaptat catre stramtoarea Kerci, care separa Peninsula Crimeea de Rusia. Vezi galeria foto + 2 + 2 „In aceasta dimineața, in jurul orei 06:00 (ora Romaniei), trei nave, care aparțin forțelor…

- Rusia a impus joi o serie de sancțiuni economice, prezentate ca represalii, fața de 400 de personalitați și companii ucrainene, intr-un nou episod de tensiuni crescande intre Kiev și Moscova, dupa anexarea Peninsulei Crimeea in 2014, relateaza AFP. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a comparat…

- Autoritațile din Rusia au trimis mai multe fregate militare in Marea Mediterana prin Stramtoarea Bosfor, fiind cea mai mare desfașurare de forțe navale de la intrarea Rusiei in conflictul din Siria in anul 2015, relateaza Reuters preluat de mediafax.Germania analizeaza posibilitatea acordarii…