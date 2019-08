Stiri pe aceeasi tema

- Campioana constanteana Simona Halep a fost desemnata jucatoarea lunii iulie in ancheta WTA. Aflata la primul titlu de acest gen in 2019, ocupanta locului patru in clasamentul mondial a castigat luna trecuta turneul de Mare Slem de la Wimbledon. Simona a fost urmata pe podium in clasamentul lunii iulie…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 4 mondial si detinatoarea trofeului, o va avea ca adversara pe americanca Jennifer Brady in meciul de debut la turneul WTA de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari. Brady (76 WTA), venita din calificari, a trecut…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, cap de serie numarul sapte, o va infrunta pe belarusa Aleksandra Sasnovici in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, conform tragerii la sorti efectuate vineri. Mihaela Buzarnescu va juca in primul tur cu americanca…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a primit trofeul de campioana mondiala pe anul 2018 din partea Federatiei Internationale de Tenis (ITF), marti seara, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Paris, unde are loc al doilea turneu de Mare Slem al anului. Halep a fost recompensata…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, campioana en titre, o va infrunta pe tanara americanca Amanda Anisimova in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce aceasta a dispus cu 6-3, 6-0 de spaniola Aliona Bolsova. Anisimova (17 ani,…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, favorita numarul 7, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingand-o in trei seturi, 6-3, 5-7, 6-4, pe slovena Polona Hercog, intr-o partida disputata vineri. Stephens, finalista editiei de anul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, campioana en titre, a declarat ca stia ca poate castiga meciul cu Magda Linette, in fata careia s-a impus in cele din urma in trei seturi, joi, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Halep a obtinut o victorie in trei seturi si in primul…

- * Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, detinatoarea titlului, a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-2, 3-6, 6-1, marti, intr-un meci din prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Halep (27 ani, 3 WTA), a treia favorita, s-a impus dupa o ora si 35…