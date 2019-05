Taxa pe care ar putea să o plătească milioane de români care locuiesc la bloc Taxa pe centralele de apartament revine in actualitate. Companii precum ELCEN spun ca așa cum CET-urile platesc aceasta taxa pe poluare și centralele de apartament care folosec gaze ar trebui sa achite un cuantum de bani. Ai centrala termica de apartament? Vesti proaste, se introduce "taxa pe cos" Pe de alta parte, posesorii de centrale spun ca oricum platesc verificarile periodice astfel ca se opun acestei cereri. "Este necesara modernizarea instalațiilor din sectorul termoficarii sa facem un mecanism corect care presupune stabilirea finanțarii și a perioadei de timp.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum Electrocentrale Bucuresti plateste certificate de emisii de carbon, asa si cei care isi instaleaza centrale de apartament ar trebui sa plateasca o taxa, este de parere Claudiu Cretu, Administrator Special ELCEN.

- Doi hackeri romani au fost gasiți vinovați de o serie de infracțiuni cibernetice, sub forma de malware, care au afectat computerele a mii de oameni din intreaga lume, informeaza Cleveland.com. Procurorii au anunțat ca aceștia pot primi o condamnare de 20-30 de ani, intr-o inchisoarea federala potrivit…

- Vești bune pentru aproape doua milioane de angajați romani! Indiferent ca este vorba de angajații de la stat sau la privat, toți vor beneficia de noile creșteri. Potrivit unei propuneri legislative, toți angajații romani vor beneficia de majorarea... Citește AICI de ce majorare se vor bucura milioane…

- Referendumul “Pentru Familie”, cerut de peste 3 milioane de romani, nu i-a mirosit bine lui Klaus Iohannis si nici clasei politice, fiind aminat aproape 2 ani si apoi organizat in pripa si sub un bombardament de manipulari. A costat aproape 40 de milioane de euro dar a fost extrem de util : a aratat…

- O persoana a fost amendata cu 1.000 de lei pentru ca a adresat injurii pe Facebook celor de la Poliția Locala din Campia Turzii. Persoana respectiva nu s-a prezentat la poliție și a mai primit 500 de lei amenda. Potrivit unui comunicat transmis luni de Politia Locala Campia Turzii, persoana care a jignit…

- Suma include, in ordinea vechimii, toate deconturile de TVA solutionate prin decizii de rambursare inregistrate in baza de date pana la 19 ianuarie 2019. Deconturile cu restituire si compensare se ridica la 2,122 miliarde de lei iar deconturile cu compensare integrala la 401,3 milioane de…

- Bursa de la Bucuresti evolueaza in crestere miercuri, iar indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, era pe plus cu 0,77%, la 35 de minute de la deschiderea sedintei. Valoarea totala a schimburilor ajunsese la 9,64 milioane de lei (2,03 milioane de euro). …

- Dupa ce cu cateva zile in urma a amenintat ca le va da „suturi in fund” protestatarilor #rezist, astazi, fugarul Sebastian Ghita a declarat ca statul ar trebui sa plateasca 100 de milioane de euro pe an Bisericii Ortodoxe Romane, astfel incat aceasta sa infiinteze in strainatate scoli pentru predarea…