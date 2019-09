Stiri pe aceeasi tema

- Fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta. Anchetatorii au anuntat ca fetita a fost ucisa in aproximativ 30 de minute din momentul rapirii.Conform unor surse din ancheta, polițiștii au vorbit cu olandezul,…

- "Asta cu fetita moarta la 35 de minute dupa rapire e o gogorita. Ei vor sa se spele pe maini si sa scape de orice responsabilitate, la fel ca in cazul Alexandrei. Am stat la poarta toata noaptea, dar oricum fata era moarta, asa au spus atunci. Asa si acum, noi am fost anuntati la patru ore dupa,…

- Primele imagini surprinse la locul unde a fost gasita Mihaela Adriana, fetita in varsta de 11 ani care a fost ucisa in Dambovita, dupa ce a disparut, vineri, de la Gura Șuții, sunt tulburatoare. In acestea apar și membri ai familiei copilei, sfașiați de durere.

- "Politia nu a fost in stare sa o caute, degeaba au atatea echipamente. Am cautat-o noi cu lanternele", a spus fratele fetitei, potrivit unor imagini difuzate de Romania TV. Politistii au deja un cerc de suspecti si vor da mai multe detalii in cadrul unei conferinte de presa la sediul IPJ…

- Polițiștii din Dambovița cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Suții, care vineri nu a mai ajuns acasa de la școala. Cautarile continua sambata, cand vor fi folosite, pentru gasirea fetei, și un elicopter și mai multe drone, potrivit Mediafax.Polițiștii din Dambovița continua sambata…

- Anchetatorii au audiat sambata si familia lui Gheorghe Dinca, pe fosta sotie si doi dintre baieti. Cu totii s-au aratat socati de acuzatiile care i se aduc barbatului, despre care spun ca nu era o persoana violenta. Fiica lui Gheorghe Dinca, care locuiește in Timișoara, a acceptat sa vorbeasca, insa…

- Ziarul Unirea Acuzații grave la adresa polițiștilor din Caracal. Unchiul fetei ucise ii pune la zid pe cei chemați sa o salveze pe nepoata sa Curg acuzațiile la adresa anchetatorilor care erau in masura sa intervina in cazul fetei disparute la Caracal, in județul Olt. Activistul civic Alexandru Cumpanașu,…