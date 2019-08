Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, premierul in exercițiu al Romaniei, a fost primit cu aplauze și flori in curtea Muzeului ”Ion Irimescu” din municipiul Falticeni. Dancila a fost insoțita de miniștrii de finanțe, Eugen Teodorovici, de interne, Mihai Fifor și de cel al transporturilor, Razvan Cuc dar…

- Sambata, 17 august 2019, de la ora 16.00, in Sala de expoziții de la parterul Castelului Karoyi din municipiul Carei va avea loc vernisajul expoziției de fotografie „Friss kedvenceink”(Noile noastre preferințe) a Clubului Foto „Helios-Art” din Nyiregyhaza. Expoziția va fi deschisa publicului in perioada…

- Peste 20 de lucrari de arta au fost realizate la cea de-a XXIII-a ediție a Taberei Internationale de Arta „Inocentiu Micu Klein” Blaj, organizata in mod tradițional de Primaria Blaj și Muzeul de Istorie “Augustin Bunea” Blaj, care a beneficiat și in acest an de sprijinul companiei Jidvei. La ediția…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunta publicul ca maine, 20 iulie, incepand cu ora 16.00, la sediul Muzeului Memorial „Nichita Stanescu” din Ploiesti, va avea loc vernisajul expozitiei de pictura „Flori din poezia sufletului”. Lucrarile sunt semnate de Elena Marin. Expozitia va fi…

- Muzeul de Arta Vizuala Galati organizeaza miercuri, 24 iulie, la ora 18.00, vernisajul expozitiei de grafica ,,Gestul in desen”, purtand semnatura lui Florin Stoiciu. Nascut pe 24 iulie 1965, Florin Stoiciu a absolvit Academia de Arte din București, secția Grafica, in 1992, an in care a și inceput…

- Sala cu geamlac a Muzeului de Arta „Ion Irimescu" din Falticeni gazduieste, pana pe 30 iunie, expozitia „Memoria retinei gulagului romanesc", a fostului detinut politic, artistul plastic Radu Bercea. Vernisajul a avut loc luni, 10 iunie, manifestarea fiind considerata de ...

- Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, din Bistrita, Strada General Grigore Balan, nr. 19, va invita joi 20 iulie 2019 ora 17,00, la vernisajul expozitiei "BURGUL PRIVIT PRIN LINIE SI CULOARE, a artistului SEVER MOLDOVAN. " Expozitia pictorului bistritean ne determina sa ne intrebam, sau ...

- Cu trei-patru feluri de flori puteti avea un balcon plin de culoare si miresme vara intreaga, daca le alegeti in functie de conditiile existente. Nu toate, insa, au nevoie de aceeasi cantitate de apa sau lumina.