- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a acceptat propunerea lui Liviu Dragnea de a prelua ministerul Educatiei, sustin surse politice pentru „Adevarul“. De asemenea, Liviu Dragnea incearca sa o instaleze pe Ecaterina Andronescu si in fruntea organizatiei Bucuresti, condusa in acest moment de Gabriela Firea,…

- Fostul titular al postului, Valentin Popa, a demisionat joi din fruntea Ministerului Educatiei dupa o discutie cu liderul social-democrat Liviu Dragnea, in contextul tensiunilor tot mai mari dintre PSD si UDMR. Formatiunea maghiara cerea insistent modificarea unei ordonante privind desfasurarea orelor…

- Razboiul dintre Gabriela Firea și Liviu Dragnea este unul care se anunța pe viața și pe moarte. Firea este lider interimar la București și președinte plin la Ilfov, iar in aceste zile incearca sa-și atraga de partea sa cat mai mulți oameni din interiorul PSD.Citește și: SURSE - Pe cine vrea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Liviu Dragnea ii spunea in fața ca o susține, dar problema vine de la Guvern și de la oamenii din Guvern. In schimb, in culise dadea ordin ca oamenii din Ministere sa blocheze București.”Mi-am dat seama cam de jumatate de an de acest…

- Iata analiza politica a analistului politic Bogdan Chirieac: ”Doamna Firea se așeaza drept contracandidat al lui Liviu Dragnea la președinția PSD. In acest moment, in interiorul propriului partid, dl Dragnea are o disidența reala, nu e vorba despre disidența lui Grindeanu, despre disidența…

- "Nu voi candida la prezindentiale in 2019. Voi sustine un candidat al Pro Romania cu care o sa ma mandresc si fac campanie cu el peste tot. Ca premier, nu se pune problema pana nu sunt alegerile. Eu construiesc cu Pro Romania o varianta de centru stanga fara baroni, fara hoti si fara oameni care…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat, marți, intensificarea masurilor de combatere a țanțarilor, declarand ca aceste insecte se inmulțesc in actualele condiții meteorologice cu foarte multe ploi.Citește și: Victor Ponta lanseaza NUCLEARA: Liviu Dragnea și-a NEGOCIAT fuga din țara…