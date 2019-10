Suprafaţa de spaţii de birouri moderne livrată în Bucureşti ar putea depăşi 300.000 mp, la finalul anului (consultanţi) Peste 300.000 mp de spatii de birouri ar putea sa fie livrati pe piata din Bucuresti, pana la sfarsitul acestui an, arata estimarile specialistilor unei companii de consultanta imobiliara, date publicitatii luni. In trimestrul III din 2019, au fost livrati in Capitala aproape 66.000 mp de spatii moderne de birouri, in conditiile in care cererea totala s-a situat la 74.800 mp, in crestere cu 18% fata de perioada ianuarie-septembrie din 2018, pana la un total de 263.000 mp. "Cu toate acestea, cererea neta a scazut cu 20% in primele 9 luni ale anului, la 83.600 mp, din care 35.000 mp in trimestrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

