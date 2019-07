Donald Trump a anuntat joi ca propune candidatura fiului fostului judecator al Curtii Supreme a Statelor Unite Antonin Scalia pentru postul de ministru al muncii, dupa demisia lui Alex Acosta din aceasta functie saptamana trecuta, informeaza France Presse. "Sunt incantat sa anunt ca intentionez sa-l numesc pe Gene Scalia ca ministru al muncii", a declarat presedintele SUA pe Twitter. I am pleased to announce that it is my intention to nominate Gene Scalia as the new Secretary of Labor. Gene has led a life of great success in the legal and labor field and is highly respected not only as a lawyer,…