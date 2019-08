Statele Unite si talibanii afgani au reluat joi negocierile in Qatar in vederea ajungerii la un acord care sa permita retragerea soldatilor americani din Afganistan dupa 18 ani de conflict, informeaza AFP citand o sursa americana sub protectia anonimatului. Aceasta a 9-a runda de discutii intre insurgenti si americani a inceput in urma cu un an. Generalul Scott Miller, comandantul sef al fortelor americane si ale NATO in Afganistan, era prezent joi in locul unde se desfasoara in mod obisnuit negocierile, conform constatarii unui jurnalist AFP. Intalnirea are loc in contextul unei realitati sangeroase…