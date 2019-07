Duminica, Iranul a anuntat oficial inceperea imbogatirii mai avansate a uraniului, peste concentratia de 3,67% convenita prin acordul din 2015 cu puterile internationale. Cu aceeasi ocazie, Abbas Araghchi, adjunct al ministrului de externe, a declarat ca Iranul isi va reduce in continuare, la fiecare 60 de zile, angajamentele asumate in 2015, daca semnatarii intelegerii nu iau masuri de protectie impotriva sanctiunilor americane.



Statele Unite s-au retras unilateral, in mai anul trecut, din acordul semnat alaturi de Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania, prin care sanctiunile…