- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca secretarul de stat american Mike Pompeo nu va ocupa postul de consilier pentru securitate nationala, deși s-a speculat anterior o astfel de posibilitate, dupa...

- Donald Trump a anuntat astazi, pe Twitter, eliberarea din functie a consilierului sau pentru securitate nationala, John Bolton. Pentru gestul sau, presedintele american a invocat ''puternice dezacorduri'' fata de ''multe dintre sugestiile sale''. ''L-am informat aseara pe John Bolton ca nu mai este…

