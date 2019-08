Stiri pe aceeasi tema

- Ken Cuccinelli, directorul interimar al Serviciului american de imigratie, a deturnat marti celebrul poem "Noul colos", gravat in interiorul soclului Statuii Libertatii, pentru a apara politica privind migratia a administratiei Trump, criticata pentru lipsa sa de umanism, relateaza AFP. Poemul Emmei…

- Echipa formata din cercetatori ai Departamentului de Inginerie si de Stiinte Aplicate al Caltech lucreaza la un proiect in care vor sa construiasca o serie de microboti care sa poata transporta medicamente intr-o zona specifica a corpului si care sa poata fi controlati din exteriorul acestuia, noteaza…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca i-a promis premierului Viorica Dancila votul sau la Congresul extraordinar al PSD pentru functia de presedinte al partidului adresandu-i rugamintea sa faca "ordinea necesara" in Guvern, el sustinand ca s-ar impune "cel putin doua…

- Marea Britanie nu a luat o decizie finala privind folosirea echipamentelor companiei chineze de telecomunicatii Huawei in reteaua sa 5G, a informat ministrul Securitatii Ben Wallace marti, conform Reuters preluata de Agerpres.„Guvernul nu a ajuns la o concluzie privind gestionarea infrastructurii…

- Andrea Nahles, președinta SPD, și-a anunțat duminica demisia de la conducerea partidului, confruntata cu critici severe in interiorul partidului in urma rezultatelor catastrofale inregistrate la recentele alegeri europene, dar și pe fondul unor aprinse discuții privind ramanerea partidului in coaliția…

- "Noi le putem dezvalui faptele americanilor prin anchetele noastre, iar acest lucru ne poate conduce catre un moment in care o destituire ar fi inevitabila sau nu. Insa nu suntem acolo", a declarat Pelosi, la o zi dupa un schimb de replici dur cu presedintele republican. "Iar eu estimez ca o destituire…

- Un asa numit "vanator de tornade" din Statele Unite a avut ocazia sa observe un astfel de fenomen extrem mult mai indeaproape decat ar fi crezut ca e posibil. Meteorologul a fost, pur si simplu, prins in interiorul tornadei pe care intentiona sa o studieze.

- Huawei a raspuns administratiei Trump dupa ce presedintele american a declarat o stare de urgenta economica pentru a interzice tehnologiile de la „adversarii straini”, relateaza The Guardian potrivit news.ro.Starea de urgenta economica permite guvernului american sa interzica tehnologia si…