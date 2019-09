SUA acuză Iranul că livrat petrol Siriei, deşi s-a angajat să nu o facă Nava Grace 1, redenumita apoi Adrian Darya 1, a fost arestata in iulie in largul Gibraltarului, dupa care, la mijlocul lunii august, i s-a permis sa plece din nou prin acest teritoriu britanic, ale carui autoritati au dat asigurari ca au primit promisiunea scrisa a Iranului de a nu trimite in Siria cele 2,1 milioane de barili de petrol pe care le transporta. Teheranul neaga ca a luat un astfel de angajament. Petrolierul a fost apoi semnalat in portul sirian Tartus, iar Londra a acuzat marti Teheranul ca a livrat petrolul regimului presedintelui sirian Bashar al-Assad in ciuda asigurarilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

