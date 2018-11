Stiri pe aceeasi tema

- La Palatul Culturii a inceput Conferinta Asociatiei Aeroporturilor din Romania. In Sala "Henri Coanda" sunt aproximativ 150 de persoane. Conferinta, ce are ca tema centrala "Dezvoltarea aviatiei civile din Romania in urmatorul deceniu" insumeaza mai multe dezbateri pe subiecte ce acopera un spectru…

- Aproape jumatate din analiștii CFA Romania se așteapta la o inrautațire a condițiilor de afaceri in urmatoarele 12 luni, in timp ce cealata jumatate estimeaza ca acestea vor ramane la fel, se arata in sondajul dat publicitații marți. Potrivit documentului, trei sferturi dintre cei mai titrați analiști…

- Situație ciudata in Timișoara. Din lipsa de angajați, aproape jumatate din autobuze stau in parcari. Compania de transport public ofera cazare și salarii atractive. Cu toate astea, romanii nu se inghesuie sa se angajeze.

- Activitatea seismica s-a intesificat in ultima perioada in zona Vrancea, de la inceputul lunii octombrie avand loc peste zece cutremure, insa Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului National de Fizica Pamantului, susține ca n-ar trebui sa ne ingrijoram.

- Referendumul este definitv ca fiind o „consultare directa a cetațenilor, chemați sa se pronunțe, prin vot, asupra unui proiect de lege de o deosebita importanța pentru stat sau asupra unor probleme de interes general”. In acest context, agenția Mediafax a facut un istoric al acestor consultari și…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri ca nu se teme de urmatorul raport MCV, ci doar de faptul ca ar putea sa cuprinda "anumite lucruri care nu se pliaza pe realitate". "Nu ma tem de urmatorul raport MCV, decat de faptul ca ar putea sa cuprinda anumite lucruri care nu se pliaza…

- Romania ar putea fi nevoita sa adopte amnistie in cazul persoanelor condamnate pentru acte de coruptie, din cauza politizarii justitiei si a colaborarii ilegale intre institutii, comenteaza publicatia New Europe."Institutiile guvernamentale din Romania ar putea analiza posibilitatea amnistiei…

- Romania este codașa in Europa la oferta de locuri de munca cu program redus. Mai puțin de 7% dintre salariați lucreaza part-time. Patronii nu sunt motivați sa faca angajari si reclama taxele prea mari.