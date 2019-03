Studiu IRES: De câţi bani este nevoie lunar pentru ca un român să fie fericit Potrivit unui studiu IRES, 6 din 10 romani cred ca banii sunt foarte necesari in viața de zi cu zi, percepția fiind distribuita omogen in toate categoriile socio-demografice. In timp ce 13% dintre romani spun ca banii pe care ii au le sunt suficienți atat pentru traiul zilnic și cheltuieli, dar și pentru economii și investiții, 17% spun ca nu le sunt suficienți pentru traiul zilnic. Cei mai mulți dintre participanții la studiu – 36% - spun ca banii le ajung doar pentru traiul zilnic. In raport cu banii pe care ii dețin pe scala bogat-sarac, aproape un sfert dintre romani se definesc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

