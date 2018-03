Studiu de caz: Creşte consumul, închidem magazinele CONTEXT: Consumul se afla pe un trend ascendent, atat la nivel international, cat si in Romania. Pretul chiriilor din unele centre comerciale a facut ca unitatile aflate in cadrul acestora sa nu fie rentabile, potrivit lui Dragos Sirbu, CEO-ul Flanco. Comertul online castiga din ce in ce mai mult teren, in defavoarea retailerilor traditionali. DECIZIE: Reorganizarea retelei de magazine Flanco prin inchiderea celor mai putin rentabile, respectiv a unitatilor aflate in centre comerciale in care pretul chiriei este ridicat raportat la vanzarile inregistrate; compania a inchis 16 astfel de unitati.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

