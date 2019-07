ŞTIRILE SERII - ECONOMIC - 9 IULIE * Amnistia fiscala ar trebui sa aiba un caracter exceptional pentru ca acordarea unei astfel de restructurari in mod repetitiv risca sa fie contraproductiva si poate duce la concluzia ca neplata obligatiilor fiscale la termen poate fi o strategie de finantare, considera specialistii EY Romania.



* Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a fost suplimentat pentru restituirea tuturor sumelor din taxa auto, iar pana in prezent sumele datorate au fost restituite in proportie de aproximativ 90%, a declarat, marti, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.



- * Romania a importat, in primul trimestru al acestui an, tractoare in valoare de 171,065 milioane euro, in scadere cu 1% fata de perioada similara din 2018 (172,78 milioane euro), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. * Ministerul Finantelor Publice va modifica schemele…

- * Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat, in primul trimestru din 2019, cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata a doua estimare publicata joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). * O explicatie a nivelului scazut…

- * Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) va lua masuri speciale de securitate, vineri si sambata, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, cu ocazia vizitei Suveranului Pontif in Romania, a anuntat, joi, CNAB. * Serviciul liniei turistice Bucharest City Tour se relanseaza…

- STIRILE SERII * Peste 70% din productia de energie electrica a tarii este asigurata din surse regenerabile, marti dupa-amiaza, Romania exportand peste 1.300 de MW, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica si analizate de AGERPRES.…

- STIRILE AMIEZII * Implementarea masurilor privind reducerea emisiilor de carbon trebuie sa fie realizata in mod comun de catre autoritati publice centrale, locale, ONG-uri si mediul de afaceri, a declarat, luni, vicepremierul Gratiela Gavrilescu, ministru al Mediului. * Meteorologii au actualizat, luni,…

- * Autoritatile iau in calcul reintroducerea posibilitatii depunerii Declaratiei unice pe format hartie, pentru o perioada de timp, cel putin pana la finalul acestui an, potrivit ministrului finantelor Eugen, Teodorovici. * Ministerul Finantelor va transfera catre CEC o suma de 900 de milioane de lei…

- * Pretul fara taxe al benzinei pe piata din Romania a scazut sub media europeana, in timp ce pretul motorinei este in continuare mai mare cu 2%, arata ultimele date ale publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene, analizate de AGERPRES. * Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la…

- STIRILE SERII * Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie, iar ANAF (Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, n.r.) trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB, a declarat, vineri, la Dambovita, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…