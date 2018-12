Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana s-a declarat miercuri "extrem de preocupata" de "cresterea periculoasa" a tensiunilor intre Rusia si Ucraina in Marea Azov, dar nu ia in calcul noi masuri pentru a sanctiona operatiunea militara rusa impotriva navelor ucrainene, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.

- Tarile membre ale Uniunii Europene ar putea impune un nou rand de sanctiuni impotriva Rusiei, in urma incidentului dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov, a declarat marti Norbert Roettgen, membru al partidului condus de cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters.

- In timpul unei dezbateri pe tema Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, Maria Gabriela Zoana, cea care a ajuns in Parlamentul European pe locul eliberat de Viorica Dancila cand a preluat funcția de prim-ministru al Romaniei, a ținut sa precizeze (și sa sublinieze) ca Moldova se invecineaza cu Rusia.…

- In urma unui sondaj realizat de CURS la comanda Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), romanii au declarat in proporție de 41% ca sunt pro UE iar 25% anti UE. In ceea ce privește politica externa: 53% dintre romani considera ca Uniunea Europeana trebuie sa fie principalul…

- Grupul rus Gazprom intentioneaza sa inceapa constructia sectiunii terestre a celei de-a doua linii a gazoductului TurkStream in 2019, a declarat joi vicepresedintele Gazprom, Alexander Medvedev, transmite RIA Novosti. "Constructia sectiunii offshore a celei de-a doua linii a gazoductului TurkStream…

- Statele Unite au suspendat importurile de porci si produse din carne de porc din Polonia, dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana in aceasta tara. In SUA nu exista aceasta maladie, iar fermierii sunt ingrijorati ca o eventuala aparitie a pestei ii va obliga sa-si sacrifice porcii…

- Proiectul „Nord Stream-2” este finanțat in proporție de 70 %, au declarat reprezentanții „Gazprom”-ului. Potrivit acestora, toți participanții la proiect iși indeplinesc obligațiile.