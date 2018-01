Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politica…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Statele Unite au salutat eliberarea Irakului de sub "ocupatia odioasa" a Statului Islamic, dupa ce premierul irakian Haider al-Abadi a anuntat sambata victoria asupra jihadistilor dupa trei ani de lupte, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. "Anuntul Bagdadului indica faptul ca ramasitele autoproclamatului…

- Intrebat intr-o conferinta de presa la Arad care este opinia sa in urma reactiilor SUA privind modificarile ce ar urma sa fie aduse legilor Justitiei, Tariceanu a declarat, joi, ca “sunt foarte multi care se pricep la fotbal, la politica, la justitie, si emit pareri”. “Eu prefer sa discut…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca a petrecut cateva zile la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa "semnalul de alarma" pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei. "Am petrecut…

- Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: "Consider ca SUA sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei si nu ma refer numai la partea militara, partea de securitate, ci si din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii…

- Fostul ministru al Justiției Monica Macovei a avut o reacție dura la adresa liderilor de coaliție, Dragnea și Tariceanu, dupa mesajul Departamentului de Stat al SUA, și solicita public demisiile acestora din funcțiile de președinți ai Parlamentului.„Dragnea și Tariceanu au reușit sa izoleze…

- Uniunea Salvati Romania sustine ca PSD si ALDE urmeaza sa calce "linia rosie a increderii" care inca mai leaga Romania de SUA si partenerii euro-atlantici, in contextul in care purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Heather Nauert, a indemnat Parlamentul de la Bucuresti sa respinga propunerile…

- ”Lupta lor pentru coruptie si impotriva justitiei se vede la Departamentul de Stat al SUA exact asa cum este cu adevarat: o actiune in forta care submineaza lupta impotriva coruptiei si ameninta progresul pe care Romania l-a facut pentru a avea institutii puternice si justitie. Problemele penale…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat, marți, dupa mesajul transmis de Departamentul de Stat al SUA. „Se exprima cum și cat i se permite”, a spus Toader. „Departamentul de Stat al SUA se exprima cum și cat i se permite. Am citit și comunicatul și gasesc doua direcții de exprimare. Prima…

- "A fost o intalnire prieteneasca. (...) A fost o intalnire de dimineata, cu presedintele aliatilor nostri. (...) (Despre mesajul Departamentului de Stat - n.r.) o sa discutam la ora 12,00 si o sa avem o pozitie publica", a precizat Stefanescu, dupa ce a iesit din biroul presedintelui Senatului. Codrin…

- „Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei ia in considerare o legislatie ce ar putea submina lupta impotriva coruptiei si slabi independenta sistemului judiciar in Romania”, se arata intr-o declaratie de presa intitulata „Romania – propuneri ce afecteaza independenta sistemului…

- "Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta Justitiei si parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independenta Justitiei nu e usoara si orice sprijin e binevenit. Dar nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei",…

- ”Romania e un stat suveran, iar Parlamentul legifereaza. Ar fi interesant sa ne indice ei ce articol slabește lupta impotriva corupției. Parlamentul e legitm ales și trebuie sa legifereze. Daca e un articol care ar slabi independența justiției, sa il indice. Altfel, nu poti sa spui cerem sa fie retrasa.…

- Departamentul de Stat al SUA transmite Parlamentului Romaniei sa nu adopte modificarile Legilor Justiției. „Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei are in vedere o legislație care ar putea submina lupta impotriva corupției și ar putea slabi independența judiciara in Romania", se…

- Dialogul Statelor Unite cu responsabilii palestinieni nu a fost inghetat in ciuda inchiderii anuntate a reprezentantei palestiniene la Washington, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Heather Nauert a calificat ca "foarte…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a discutat joi cu ministrul saudit de externe Adel al-Jubeir despre situatia din Arabia Saudita, dupa ce autoritatile de la Riad au anuntat arestarea a 200 de persoane de rang inalt, inclusiv membri ai familiei regale, in cadrul unei campanii anticoruptie,…

- Presa din Statele Unite ale Americii a venit cu informatii legate de faptul ca PSD ar fi platit diferite sume de bani pentru a facilita intalnirile cu Donald Trupm. PSD ar fi achitat 100.000 de dolari unei firme de lobby din SUA, Madison & Co, pentru a facilita intalniri ale liderului social-democrat…

- In Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite urmeaza sa fie supusa la vot, miercuri, o rezoluție prin care se cere Statelor Unite sa puna capat embargoului impotriva Cubei. Departamentul de Stat de la Washington a informat marți, prin purtatoarea de cuvant Heather Nauert, ca ambasadoarea…

- "Catalonia este parte integranta a Spaniei și Statele Unite sprijina masurile constituționale luate de guvernul spaniol care vizeaza menținerea unei Spanii puternice și unite", a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert."Statele Unite sunt legate…

- Statele Unite au anuntat luni ca reduc suplimentar ajutorul acordat unitatilor birmane si ofiterilor implicati in violentele impotriva musulmanilor rohingya, la originea unui exod masiv, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Ne exprimam cea mai mare ingrijorare in fata recentelor evenimente…

- Un prim bilanț dat publicitații luni seara consemna cinci morți. Atacul a vizat o reuniune a membrilor rețelei Haqqani, acuzata ca a ținut ostatica in decurs de cinci ani o familie nord-americana, care a fost eliberata abia saptamana trecuta. Intalnirea reprezentanților acestei rețele…

- Statele Unite au anuntat joi ca se retrag din Organizatia ONU pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), acuzand institutia ca este ”antiisraeliana”, relateaza AFP. Departamentul de stat american a precizat ca Statele Unite isi pastreaza totuși statutul de observator la reprezentanta ONU cu sediul…

- Statele Unite au anunțat ca se vor retrage din UNESCO la sfarșitul anului 2018, invocand nevoia de reforma și o prejudecata anti-israeliana in cadrul organizației, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Heather Nauert, intr-o declarație emisa joi.

- Statele Unite au anunțat vineri anularea oficiala a embargoului economic impus Sudanului de 20 de ani și suspendat temporar de fostul președinte american Barack Obama, la sfarșitul mandatului, in ianuarie, informeaza AFP. Actualul președinte, Donald Trump, a anulat și alte masuri economice, care…