- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a catalogat marti ca "nedreapta" sentinta primita de liderul PSD, Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. "Mi se pare nedreapta, dar asta este decizia Inaltei Curti", a declarat Tariceanu, dupa sedinta grupurilor reunite ale senatorilor…

- Liderul ALDE a discutat cu fostul sau partener de coalitie in ziua in care Dragnea a fost condamnat la inchisoare și a ajuns dupa gratii. Șeful Senatului nu e de acord cu decizia judecatorilor de la ICCJ in cazul lui Dragnea.

- Liviu Dragnea trebuie sa-si pregateasca bagajul si sa se predea. In cazul in care nu se va prezenta la politie, Liviu Dragnea va fi luat de acasa de catre autoritati. Liderul PSD a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive. Este singurul care a primit pedeapsa…

- Sentința finala, in dosarul președintelui PSD, Liviu Dragnea. Judecatorii completului de cinci de la ICCJ a anunțat in urma cu cateva minute verdictul in procesul privind angajarile ilegale de la DGASPC Teleorman. Potrivit sentintei, Liviu Dragnea este condamnat la inchisoare cu executare 3 ani și șase…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Vaslui, despre sentinta in dosarul lui Dragnea, care se in urmatoarea zi dupa alegerile europarlamentare, ca spera intr-o decizie corecta a magistratilor in cazul dosarului lui Liviu Dragnea, care sa nu aiba influente politice. Ea a spus ca nu comenteaza…

- La un an de la producerea tragediei petrecute la o trecere de cale ferata din localitatea salajeana Jibou, in care patru studente si-au pierdut viata, soferita care a provocat accidentul a fost condamnata.

- Fotbalistul Gabriel Tamas (35 de ani), care a fost prins conducand cu 205 km/h in Israel, sub influența bauturilor alcoolice, va scapa de arest. Judecatorii israelieni i-au dat, duminica, fotbalistului roman sentința finala. Fundasul va efectua doua luni de munca in folosul comunitații pentru fapta…

- Ultimul termen in procesul lui Liviu Dragnea este luni, 15 aprilie, dupa care este de așteptat ca judecatorii sa ramana in pronuntare. Ce se așteapta de la acest proces și ce implicații pot aparea, a explicat analistul politic Bogdan Chirieac: ”In privința completului de la Inalta Curte a…