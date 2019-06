Stiri pe aceeasi tema

- Christoph Waltz, Gina Gershon si Louis Garrel se regasesc pe afisul noii comedii romantice pe care Woody Allen o va filma incepand din 10 iulie in Spania in regiunea Tara Bascilor, a anuntat marti compania de productie Mediapro, citata de AFP. "Filmul spune povestea unui cuplu de americani…

- Comunicat: Municipiul Campia Turzii organizeaza “Festivalul peștelui” in perioada 18.05-19.05.2019, in cadrul Complexului de agrement “La trei Lacuri“. Se vor inchiria locuri comerciantilor interesati, in vederea amplasarii unitaților de alimentație publica,

- Romanul ”Aventurile lui Robinson Crusoe”, una din poveștile clasice ale literaturii universale, a fost bazat pe o poveste reala, au descoperit istoricii. Povestea care a inspirat zeci de filme, piese ori seriale de televiziune pornește de la aventura unui naufragiat, marinarul scoțian Alexander Selkirk.…

- Regizorul Corneliu Porumboiu a fost inclus in competiție la Festivalul de Film de la Cannes cu "La Gomera", au anunțat organizatorii evenimentului joi, potrivit Mediafax.Filmul spune povestea lui Cristi, un ofițer de poliție care ajunge in insula La Gomera, in Spania, pentru a invața limbajul…

- Spaniolii se pregatesc sa revina la urne pentru votarea noului Parlament. Campania electorala a inceput cu mesaje marcate de conflictul catalan, de miscarea feminista si de aparitia unei formatiuni de extrema dreapta. Mai multe aflam de la corespondentul nostru la Madrid, Felix Damian.