- Ministrul propus pentru Transporturi, Lucian Sova, a declarat luni, ca nu este este de acord ca ar trebui sa viziteze des santierele, asa cum au promis precedesorii sai, pentru ca ”minutul unui ministru e prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere”. ”Eu apreciez…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Transporturilor, Lucian Sova, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Lucian Sova a fost validat cu 32 de voturi pentru si 11 voturi impotriva.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…

- Noul Cabinet este format din 28 de membri, avand in componenta patru vicepremieri, fata de trei cati erau in precedentul guvern. Astfel, ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, vor fi si vicepremieri. De asemenea, vor fi doi vicepremieri fara portofoliu…

- Ministrul in exercitiu al Transporturilor, Felix Stroe, a declarat ca Lucian Sova, propunerea PSD pentru preluarea portofoliului de la Transporturi, va fi un ministru bun, intrucat este un om cu experienta."Cu siguranta, da. Este un om cu experienta si uitati-va ce zi frumoasa e afara", a…

- Lucian Sova, propunerea pentru functia de ministru al Transporturilor in Guvernul condusa de Viorica Dancila, detine, potrivit declaratiei de avere completata lin anul 2017, un teren agricol de 10.000 mp in comuna Limanu, judetul Constanta, cumparat in anul 2006, un apartament de 44 mp in Bucuresti,…

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor s a nascut la 31 mai 1960.A urmat cursurile Facultatii de Inginerie Mecanica din cadrul Universitatii Brasov 1980 1985 , specialitatea Autovehicule Rutiere, potrivit www.cdep.ro. Intre 2005 si 2006 a studiat la Institutul National pentru Administratie Bucuresti,…

- PSD a votat astazi lista cu miniștri ai Guvernului Dancila și a modificat structura executivului fața de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul ședinței, premierul desemnat Viorica Dancila a anunțat care vor fi miniștrii cabinetului sau. Guvernul Dancila își schimba structura…

- Astfel, potrivit Antena 3, in ședința de Guvern nu sunt Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene. Amintim ca Felix Stroe și-ar fi luat concediu. In ceea ce-l privește pe Marcel Ciolacu, acesta a demisionat din funcția de vicepremier.…

- update: Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar in persoana lui Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor, care ar fi si acceptat de seful statului. Potrivit unor surse, varianta pe care președintele Klaus Iohannis ar accepta-o ar fi Mihai Fifor, unul dintre…

- In 2018 pot fi finalizați 83,587 km (21,15 km sunt de fapt gata din acest an) din care, realist vorbind, putem folosi doar 63 km (aproximativ), restul fiind „muzee”. Pentru aceasta insa trebuie ”depașite obstacolele birocratice și tehnice majore” și trebuie ”asigurata finanțarea”, spune asociația Pro…

- Ministerul israelian al Transporturilor a decis sa construiasca o gara in apropierea Zidului Plangerii din Ierusalim si sa-i dea numele Donald Trump, in onoarea actualului presedinte american, relateaza AFP.

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile atat la Sibiu, cat si la Bucuresti. Premierul Mihai Tudose va merge acasa, la Braila, pentru a-si petrece Craciunul. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca isi va petrece sarbatorile…

- Accident feroviar in Austria, vineri seara. Cel puțin 20 de raniți dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in apropiere de Viena. Doua trenuri s-au ciocnit vineri in apropiere de Viena, autoritatile austriece suspectand o eroare umana in cazul accidentului feroviar. „Verificam ipoteza unei erori umane, nu…

- Liviu Dragnea a declarat ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti. ”Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti”, a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Liderul PSD a precizat ca a facut deja cumparaturile…

- „Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt și chestiuni practice, toate instituțiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim și ambasadorii și personalul ambasadei face (fac - n.r.) naveta din Tel…

- MAE a reactionat, vineri, la scrisoarea transmisa de ambasadele a sapte state europene privind modificarea legilor justitiei. Ministerul sustine ca „orice analiza a acestor evolutii trebuie sa tina cont si de un dialog cu reprezentantii din Parlament privind substanta concreta a modificarilor legislative…

- Loturile de autostrada vor putea fi recepționate ori de cate ori vor dori oficialii, indiferent de starea lor sau de procentul de finalizare. Guvernul va introduce prevederi care vor permite receptia autostrazilor cu probleme, neterminate sau cu defecte minore. In acest fel se vor putea taia panglici…

- Voucherele de vacanta vor putea fi acordate de orice institutie publica, incepand de la 1 ianuarie 2018, iar pentru acest lucru sunt bugetate 1,7 miliarde de lei, a declarat, joi seara, ministrul Turismului, Mircea Dobre, in cadrul dezbaterilor din comisiile de buget-finante din Parlament. „Voucherele…

- Anul 2017 se incheie cu numai 15,4 kilometri noi de autostrada inaugurati desi, prin octombrie, ministrul Transporturilor promitea ca cel putin 90 de kilometri de autostrada vor fi dati in folosinta in acest an. CNAIR promite insa ca la anul va inaugura mai multe tronsoane.

- Peroanele de la Metrou vor fi prevazute cu paravane din sticla incasabila, astfel incat calatorii sa nu poata ajunge pe linie cat timp nu sunt trenuri in statie, a declarat joi, la Parlament, ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Vor fi paravane cu usi care se potrivesc perfect cu usile…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul de Finanțe a gasit soluții in cadrul ședintei Comisiei de Buget - Finanțe din #Parlament pentru ca bugetul #MPRP sa fie marit, cu mai mult fața de marirea deja anunțata. Este pentru prima data cand bugetul #MPRP este atat de mare.Suma in plus…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat joi, la Parlament, ca in 2018 vor fi dati in folosinta 156,7 kilometri de autostrada. „Vor fi minim 156,7 kilometri dati in folosinta. Ca exemple, avem Ogra - Targu Mures, apoi trei sectoare din Targu Mures - Campia Turzii, Sebes-Turda, vom finaliza…

- Fostul prefect al județului Teleorman Teodor Nițulescu s-a prezentat marți la Direcția Naționala Anticorupție. Acesta a fost audiat și in urma cu o saptamana.Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, ca acesta este audiat de anchetatori in dosarul "Tel Drum". Scandal imens in Parlament!…

- Presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor, Lucian Bode, s-a declarat neplacut surprins, marti, la inceputul sedintei comisiilor reunite de specialitate din Parlament, de faptul ca ministrul Transporturilor, Felix Stroe, nu este prezent la dezbaterea proiectului…

- Romania va incheia anul 2017 doar cu 15 kilometri noi de autostrada, care au fost inaugurati in martie. Receptia celui mai avansat lot de autostrada, care mai trebuia deschis circulatiei anul acesta, se amana pentru 9 ianuarie 2018. Lotul 3 ...

- Simon a anuntat, in cadrul discutiilor, ca intregul pachet legislativ privind reglementarea sistemului de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominerale, va fi revizuit si va fi votat in Parlament in luna februarie a anului viitor. Ministerul are doua interese…

- UPDATE Comisia de buget a Senatului a dat raport favorabil pentru OUG de modificare a Codului Fiscal Comisia de buget-finante a Senatului a dat, miercuri, raport de admitere cu amendamente a proiectului de lege pentru aprobarea OUG79/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, raportul fiind…

- Comisia de buget-finante cere sa se modifice Codul Fiscal printr-o alta OUG Presedintele Comisiei de buget a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca membrii comisiei au trimis o scrisoare catre ministrul Finantelor, Ionut Misa, pentru a analiza posibilitatea de a modifica…

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de a o convoca la Parlament pe Carmen Dan, ministru de Interne, pe tema intervenției jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anunțat președintele liberalilor, Ludovic Orban. "Am luat decizia de a convoca ministrul de…

- ”Am luat decizia de a convoca ministrul de Interne, ca urmare a gravelor pericole create de Ministerul de Interne fata de demonstranti”, a afirmat presedintele PNL. Potrivit Jandarmeriei, folosirea cailor la protestele de duminica seara din Capitala a avut scopul "de a orienta masa de manifestanti…

- Structura rutiera a pistei de decolare și aterizare numarul 1 a Aeroportului Internațional “Henri Coanda” București a fost reparata, anunța Compania Naționala Aeroporturi București. Lucrarile au presupus și reabilitarea cailor de rulare a aeronavelor. Lucrarile s-au incheiat in acest weekend și au totalizat…

- "Conducerea TAROM este exercitata printr-un Consiliu de administrație, cand Consiliul de administrație va decide o sa avem un nou director general", a declarat ministrul Transporturilor la plecarea de la intalnirea pe care a avut-o, luni, la Parlament, cu senatorii PSD, fiind intrebat daca la TAROM…

- Camionul si autobuzul s-au ciocnit joi seara la Ioskar Ola, capitala regiunii Mari El, situata la aproximativ 765 de kilometri est de Moscova, a anuntat politia regionala, scrie news.ro. Autobuzul a intrat pe sens opus, in depasirea altui vehicul si s-a ciocnit de camion, a declarat pentru…

- Guvernul din India a anuțat stare de urgenta în privinta sanatatii în capitala New Delhi si a impus restrictii de transport, pe fondul nivelului ridicat al poluarii din regiune. Ministerul indian al Sanatatii a declarat o urgenta de sanatate publica la nivel regional si a sfatuit…

- "Acest lot arata foarte bine cu excepția unei zone din afara corpului autostrazii, unde constructorul mai are puțin de lucru la retaluzare. Ne exprimam speranța ca și aceste ultime retușuri vor fi finalizate, astfel încât muzeul în cauza sa fie recepționat de CNAIR, o companie…

- Planul Macron si capcanele „Europei cu mai multe viteze”. Cat de flexibila si diferentiata poate fi Uniunea Europeana, ramanand totusi o Uniune? Discursul de la Sorbona a sunat bine dar este un drum lung de la discursurile care suna bine la discursurile care au forta si sansa sa schimbe lumea, sau,…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat marti, la Parlament, ca in prezent, in Romania, sunt 18 autostrazi in executie si ca are convingerea ca anul viitor vor fi dati in folosinta "minim" 150 de kilometri. "Sunt 18 autostrazi in executie, mai mari sau mai mici. Fiecare proiect din cele 18…

- Un bust in memoria lui Ion Ungureanu va fie edificat in orașul Caușeni, pe strada Pacii, 18. Proiectul a fost avizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii. Cheltuielile vor fi acoperite din contul mijloacelor financiare ale bugetului raional Caușeni. Ion Ungureanu a fost un actor și regizor din…

- „Este o oportunitate extraordinara pe care cu siguranța n-o irosim. In momentul de fața echipa tehnica de la MT este pe traseu sa vizioneze punctele nevralgice de pe autostrada Ploiești - Brașov cu echipa tehnica de la Banca Mondiala. Dupa ce se intorc din teren se face o foaie de parcurs foarte condensata.…