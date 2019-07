Stiri pe aceeasi tema

- Fetița de 9 ani din Baia de Arama, adoptata de o familie de romani din Statele Unite, este extrem de incantata de apropiata plecare in America, ne spune avocatul parinților ei. Sorina s-a adaptat extrem de repede noului stil de viața, cu plimbari și un nivel de trai foarte ridicat și nu vrea sa vorbeasca…

- Magistrații Tribunalului Olt au decis ca Sorina, fetița din Baia de Arama, adoptata de o familie din SUA, poate pleca impreuna cu parinții adoptivi in America.Cererea de suspendare a adopției a fost respinsa, anunța Romania TV.

- Razboiul in cazul Sorinei este departe de a se termina. Asistentii maternali, care au facut-o mare pe Sorina, trimit sageti catre parintii adoptivi. Fiica celor doi asistenti adoptivi a transmis un mesaj public in care a precizat, inca o data, ca totaa familia este cu gandul la micuta care a fost infiata.

- Ramona Sacarin, mama adoptiva a Sorinei, a vorbit la Digi 24 despre episodul de vineri, cand fetita de 8 ani a fost scoasa cu procurorul din casa asistentilor maternali. Ramona Sacarin spune ca, desi fetita nu i-a vorbit despre acest episod, se gandeste ca este traumatizata din cauza celor intamplate.…

- Gabriel Sacarin, tatal adoptiv al Sorinei, fetița de la Mehedinți, susține ca in acest moment fetița este foarte bine și arata ca asistenții maternali din Romania au incalcat foarte multe legi.”Noi suntem in contact permanent cu oamenii de specialitate pentru a o ajuta pe fetița sa faca mult…

- Cateva zeci de oameni s-au strans duminica dimineața in fața Primariei din localitatea Baia de Arama, din județul Mehedinți. Aceștia au anunțat ca vor pleca in jurul pranzului spre Craiova, cu un autocar. „Mergem sa o vedem pe Sorina, sa vedem daca e bine”, a spus unul dintre participanții…

- Sorina, fetița de opt ani care a fost luata cu forța de langa asistenții maternali care au ingrijit-o in ultimii ani, a ajuns la familia care traiește in SUA și care a inchiriat un apartament in Craiova.

- O fetița de 8 ani a fost luata astazi cu forța de la familia care o avea în plasament din orașul Baia de Arama (Mehedinți). Sorina a fost luata de o familie din Craiova, stabilita în SUA, care a obținut adopția acestuia.