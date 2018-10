Stiri pe aceeasi tema

- Casa viitorului va fi una inteligenta. Asta va insemna facturi mai mici la energie si imbunatatirea amprentei de carbon a proprietarilor de locuinte, permitand in acelasi timp, in general, un nivel mai ridicat de libertate si cresterea calitatii vietii de zi cu zi. Aceasta viziune devine acum realitate,…

- O clipa de neatentie a unei mame din Craiova se putea transforma intr-o adevarata tragedie. Femeia si-a pierdut copilul in timp ce se afla cu el a locul de joaca. A fost gasit de un barbat chiar in mijlocul unei intersectii.

- Cateva mii de oameni s-au adunat in centrul nou al Municipiului Baia Mare, in semn de solidaritate cu protestatarii din Bucuresti. Acestia au pornit pe strazile din Baia Mare. Mai multe imagini cu manifestantii circula pe retelele de socializare. Printre cei iesiti in strada se numara politicieni ai…

- ANCOM a dezbatut și adoptat astazi împreuna cu industria, în cadrul unei ședințe a Consiliului Consultativ, planul de masuri și calendarul național privind alocarea benzii de frecvențe 470-790 MHz, precum si opțiunile de reglementare asociate, sub forma unei foi de parcurs naționale…

- ANCOM anunta lansarea unui proiect in consultare publica, prin care se stabileste tariful maxim pe care autoritatile il pot percepe operatorilor de comunicatii pentru instalarea de stalpi, piloni, turnuri sau retele subterane si aeriene de comunicatii pe proprietatea publica, arata un comunicat.…

- Documentatia necesara pentru organizarea licitatiei pentru alocarea frecventelelor radio destinate tehnologiei 5G, inclusiv preturile de pornire, va fi finalizata pana in luna iulie 2019, urmand ca licitatia propriu-zisa sa fie incheiata cel tarziu in decembrie 2019, a declarat Sorin Grindeanu,…

- ANCOM a dezbatut si adoptat astazi impreuna cu industria, in cadrul unei sedinte a Consiliului Consultativ, planul de masuri si calendarul national privind alocarea benzii de frecvente 470-790 MHz, precum si optiunile de reglementare asociate, sub forma unei foi de parcurs nationale privind alocarea…

- Mesaj important trasmis de fostul premier Sorin Grindeanu, dupa demiterea șefei DNA."Sunt la Geneva, unde voi prezida lucrarile GSR 2018, cea mai importanta reuniune anuala a reglementatorilor din telecomunicații. Lumea intreaga se pregatește pentru uriașele oportunitați dar și provocari pe…