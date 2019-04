Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a continuat și ieri seria mesajelor privind ordonanțele de urgența, de data asta criticand foști demnitari PSD care pledeaza pentru modificarea legilor penale. Concret, fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat in 2016 pentru luare de mita si trafic de influenta,…

- Ministrul Justitiei este vizat de o noua initiativa a doua dintre formatiunile din opozitie. Astfel, liberalii si useristii din Senat au decis sa depuna, miercuri, motiunea simpla “Justitia – victima sigura in mainile lui Toader”. Initiatorii acestui demers il vor plecat pe Tudorel Toader din fruntea…

- Motiunile simple pe Justitie si Finante vor fi supuse miercuri votului plenului Camerei Deputatilor. Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, intitulata 'Tudorel Toader si PSD - ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie', initiata de 91 de deputati de la PNL si USR, a fost dezbatuta…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, raspunde atacurilor lansate ieri de mai mulți lideri PSD printre care președintele partidului, Liviu Dragnea, și senatorul Claudiu Manda. Ambii au susținut ca sunt nemulțumiți de activitatea ministrului, care, susțin ei, intarzie sa puna in acord cu deciziile…

- Manda a precizat ca daca moțiunea ar fi fost la Senat el ar fi votat demiterea lui Tudorel Toader, indiferent ce i-ar fi spus partidul, chiar și președintele Liviu Dragnea. Claudiu Manda a adaugat „poate gasim unul mai sprinten”, aratandu-și nemulțumirea fața de ministrul Tudorel Toader.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este foarte aproape de o remaniere, iar președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a dat deja acordul in interiorul partidului. Pentru a scapa, Tudorel Toader este obligat sa vina cu OUG de modificare a Codurilor, in caz contrar va fi mazilit.Citește și: SURSE…

- "Am luat decizia sa dam opozitiei sansa sa arate ca are suficiente voturi pentru a trece motiunea", a anuntat liderul PSD. Dragnea a afirmat ca "exista o stare de numltumire in randurle parlamentarilor PSD" in ceea ce-l priveste pe ministrul Justitiei. El a precizat ca asteapta intoarcerea premierului…

- „Este ministrul care a facut un rau enorm Romaniei, atat in ceea ce priveste functionarea sistemului judiciar, cat si in ceea ce priveste imaginea Romaniei in strainatate. Tudorel Toader a actionat ca un luptator impotriva intereselor Romaniei in plan extern. Din nefericire, aceasta obsesie bolnavicioasa…