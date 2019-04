Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj – de tip Omnibus. Sondajul a fost realizat in perioada 12-25 martie 2019 pe un eșantion național de 1067 de persoane la domiciliul respondenților. Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile…

- Caștigarea alegerilor pentru Parlamentul European se joaca intre PSD și PNL, potrivit ultimului sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Astfel, prima poziție este disputata de PSD care are 22,7% din intențiile de vot, și PNL cu 22,6%, iar pe locul trei se plaseaza Alianța USR-PLUS cu 17,9%, potrivit…

- Pentru europarlamentare, in topul preferințelor electoratului pe locul 4 se afla partidul lui Victor Ponta, Pro Romania, cu 13.4 procente, si ALDE, formatiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu, cu 12.5%. Daca duminica viitoare ar fi organizate alegeri europarlamentare, UDMR ar obtine 4.7%…

- Dupa numarul votanților, distribuția votului in timp și pe regiuni istorice, putem estima ca activele de partid (grupuri care se mobilizeaza la vot, prin rețele sociale) nu au acționat in 18 februarie, spre deosebire de 4 februarie, cand s-a desfașurat primul test. Astfel, au votat 24.629…

- SONDAJ CURS: Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare, PSD-ul continua sa domine scena politica cu 32%, urmat la distanța de PNL cu 22%, urmate de ALDE și Pro Romania cu cate 9% și USR cu 8%. Urmeaza un pluton de partide cu cifre egale UDMR, PMP și PLUS cu cate 5%. Restul partidelor…

- Institutul IMAS a realizat un sondaj de opinie la comanda EuropaFM, in care a analizat preferintele romanilor la nivelul lunii ianuarie 2019 in privinta alegerilor prezidentiale, parlamentare si europarlamentare. Alegeri prezidentiale Daca duminica ar avea loc alegeri prezidentiale, Klaus Iohannis ar…

- Klaus Iohannis este favorit in cursa pentru Cotroceni, fiind creditat cu 34,9% din intențiile de vot ale romanilor, potrivit unui șondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM. Iohannis este urmat de Calin Popescu Tariceanu (ALDE), cu 12,9%, și de Victor Ponta (PRO Romania), cu 12,7%. Liviu Dragnea(PSD)…

- Potrivit ultimului sondaj IMAS, Iohannis, Tariceanu si Ponta sunt urmati in priferinetele alegatorilor de catre Dacian Ciolos cu 9.2%, Liviu Dragnea cu 5.3%, Ludovic Orban cu 3.5%, presedintele USR Dan Barna cu 2.3%, urmat de liderul PMP Eugen Tomac cu 1.8% si Kelemen Hunor cu 0.7 procente. Cand…