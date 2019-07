Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a modificat printr-un ordin (Ordinul 1049/2019) conditiile pentru obtinerea sau reinnoirea permisului de conducere, astfel incat solicitantii care prezinta deficiente profunde de auz sunt obligati sa-si echipeze vehiculele cu oglinzi mai mari. Ordinul ministrului Sanatatii prevede:…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a precizat ca cele doua noi Ordine privind reglementarea ingrijirii pacienților arși vor avea ca principal efect diminuarea considerabila a timpilor de așteptare in privința transferului pacienților in spitalele din strainatate, informeaza MEDIAFAX.Sorina…

- Doi oameni au murit, dupa ce mașinile in care se aflau au fost implicate in accidente grave. Unul dintre accidente s-a produs pe o șosea din localitatea Strungari, județul Alba. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara carosabilului. Toți cei trei ocupanți ai mașinii…