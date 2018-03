Soldatii sarbi, trimisi la facut copii

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa interviul pe care Sebastian Ghița, care se afla inca in Serbia, i l-a acordat lui Ion Cristoiu, fostul deputat a fost fotografiat in holul unui hotel din Belgrad, in compania lui Cristoiu, dar și a lui Dan Andronic.

- DNA Timisoara a anuntat ca a finalizat cercetarea penala in care apare numele primarului din Ciclova Romana, Gheorghe Percea. Procurorii sustin ca Percea impreuna cu mai multi apropiati si cu sprijinul unui consilier superior din cadrul APIA Caras-Severin ar fi incasat mai multe sume de bani fara sa…

- Ministrul sarb al apararii, Aleksandar Vulin, a cumparat in 2012 un apartament de lux in Belgrad, in valoare de 205.000 de euro, spunand ca banii au fost ai soției, primiți de la o matușa din Canada.

- Polițiștii de imigrari au depistat doi tineri din Serbia, in Timisoara, care nu au parasit teritoriul teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de ședere. Tinerii de 23, respectiv 29 de ani au fost sancționați contravențional și obligați, prin decizie de returnare, sa paraseasca țara in termen…

- Autor: Ion Cristoiu Așa cum am anunțat, ziarul „Evenimentul zilei” a inceput publicarea interviului realizat la Belgrad de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghița. Preluam, integral, mai jos, prima parte a acestui interviu. Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala…

- Dupa ce a suprimat regula ”copilului unic”, autorizand familiile sa aiba doi, Beijing merge acum si mai departe cu un program de combatere a imbatranirii populatiei. Potrivit presei oficiale chineze, guvernul, care a prezentat marti un vast proiect de reorganizare a ministerelor si administratiilor…

- Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului de…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite ''armate a Kosovo'', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest, relateaza…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița i-a acordat, la Belgrad, un interviu de peste patru ore lui Ion Cristoiu pe care l-am filmat și inregistrat. Interviul va fi difuzat incepand de saptamana viitoare in format video, scrie EVZ. El va avea mai multe episoade. Sursa citata mai precizeaza ca interviul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO "Am…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut, joi, o intalnire cu șeful de stat al Serbiei, Aleksandar Vucic, in care cei doi au abordat teme de interes pentru dezvoltarea comuna a celor doua țari. Dupa finalizarea conversației, Dragnea a explicat ca a abordat și subiectul romanilor stabiliți…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, promisese, la intalnirea cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca va discuta cu ministrul Justiției din Serbia, despre situația lui Sebastian Ghița.Intre timp, Vucic a fost informat ca situația este in lucru la Belgrad și autoritațile fac toate demersurile.…

- Multe dintre ceasurile cuptoarelor cu microunde, frigidere sau radiouri conectate la reteaua electrica europeana au ramas in urma, in ultimele zile, cu pana la 6 minute. De vina ar fi un operator kosovar care s-a alimentat cu prea mult curent din retea si, astfel, i-a perturbat functionarea, in ultimele…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a facut, saptamana asta, o vizita in Balcani. S-a oprit intai in Slovenia, apoi la Belgrad in Serbia, țara pe care de altfel rușii nu vor s-o dea din mana.

- Inaltii functionari ai ministerului rus al Apararii au primit noile telefoane mobile Atlas M-633C dotate cu un nivel superior de protectie a datelor si cu caracteristici impresionante.Fiecare astfel de aparat costa 115.000 de ruble (2000 de dolari). Conceput de catre Centrul tehnico-stiintific Atlas,…

- Occidentul incearca sa ''atraga'' tarile balcanice in NATO, punandu-le in fata unei alegeri - ori Vest, ori Rusia - fara sa traga invataminte din experienta ucraineana, a declarat joi ministrul rus de externe Serghei Lavrov, intr-o conferinta la Universiatea din Belgrad, in cea de-a…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, este asteptat la Belgrad pentru o vizita oficiala de doua zile, menita sa intareasca relatiile traditional strinse dintre Rusia si aceasta tara din Balcani, in pofida faptului ca aspiratiile pentru un statut de tara membra a UE cistiga tot mai mult teren in Serbia,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, este asteptat miercuri la Belgrad pentru o vizita oficiala de doua zile, menita sa intareasca relatiile traditional stranse dintre Rusia si aceasta tara din Balcani, in pofida faptului ca aspiratiile pentru un statut de tara membra a UE castiga tot mai mult teren…

- Cazut brusc in entuziasmul fata de inzestrarea armatei si cheltuielilor militare, ministrul Apararii spune ca Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru bucati, dupa care ar mai urma o “proiectie” pentru cumpararea altor 36 de astfel de avioane de lupta. In plus, achizitia pentru rachetele…

- Departe de a fi un joc, militarii lui Trump, alaturi de cei thailandezi, au participat la acest ritual ieri, pentru a cimenta reusita operatiunii Cobra Gold, unul din cele mai importante exercitii militare din Asia, la care au participat 7000 de soldati americani. Ieri, puscasii marini americani au…

- "Kosovo si Albania vor avea o singura politica externa si nu doar ambasade si reprezentante diplomatice comune", a declarat in fata parlamentului kosovar Edi Rama, sosit la Pristina cu ocazia celei de-a zecea aniversari a independentei Kosovo. Cele doua tari au deja mai multe consulate comune.…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. Pe masura ce Serbia face pasi…

- Peste 230 de copii bolnavi de cancer sunt luați in evidența compartimentului de Oncologie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Constanța, condus de singurul medic oncopediatru din județ, Adriana Apostol. Anul acesta, deși la inceput, sunt deja doua cazuri noi de cancer la copii.

- Presedintii Croatiei si Serbiei au promis, luni, sa intensifice eforturile pentru imbunatatirea relatiilor bilaterale, dupa mai bine de un deceniu in care relatiile dintre Belgrad si Zagreb au fost tensionate, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Procurorul Mircea Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit omului de afaceri Sebastian Ghița. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre Dragnea.", a spus Ghita, intr-un interviu…

- Nebojsa Glogovac a murit in urma unei scurte suferinte, el fiind internat in urma cu 10 zile la Institutul Oncologic. Imediat mass-media a semnalat ca actorul este grav bolnav, iar starea sa se inrautateste pe zi ce trece. Nebojsa Glogovac s-a nascut pe 30 august 1969, la Trebinje, in Bosnia-Hertegovina,…

- Ministrul apararii din Serbia, Aleksandar Vulin, a afirmat marti ca Belgradul ar trebui sa ajunga impreuna cu Pristina la un acord de separare intre sarbi si albanezi in Kosovo, in scopul de a pune capat unei dispute ce impiedica aderarea Serbiei la Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. Belgradul…

- Costin are o poveste de viața impresionanta. A fost dat impreuna cu fratele lui la casa de copii, unde a trait clipe de coșmar, dar a avut puterea sa-și ia propriul destin in maini, iar acum este insoțitor de zbor la o companie priviata. Primii ani de viața au reprezentat pentru Costin o incercare…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 intra in a doua semifinala a concursului, in prima parte a show-ului de la 10 mai, informeaza NOI.md. Totodata, in prima parte, din cea de-a doua semifinala vor evolua pe scena concurenții din Australia, Rusia, Serbia, Danemarca, Romania, Norvegia,…

- Filmele ''Pororoca'' (regia, Constantin Popescu'' coproductie Romania-Franta, 2017), ''Soldatii. Poveste din Ferentari'' (regia Ivana Mladenovic, coproductie Romania, Serbia, Belgia, 2017) si ''Totul este foarte departe'' (regia Emanuel Parvu,…

- Imediat dupa infrangerea de marți cu Hermannstadt, ACS Poli Timișoara a reușit o victorie in Serbia, jucand la Belgrad cu Vozdovac. Scorul final al meciului de antrenament a fost 2 – 1 pentru banațeni.

- Romania incepe competitia acasa, cu Muntenegru. Apoi, pentru "tricolori" urmeaza derby-ul de la Belgrad, cu Serbia, pe 10 septembrie. Revansa e programata peste o luna, pe 14 octombrie, dupa Lituania - Romania, care se va disputa cu trei zile inainte. Finalul din noiembrie e acasa cu Lituania si…

- Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.Citeste si: Ionel Arsene, prima REACTIE dupa ce a scapat de arest: 'Va multumesc ca ati…

- Suferința, lacrimi, durere, dor. Acestea erau sentimentele pe care le simțeau, cel mai des, omenii ai secolului trecut. Cei care au luptat in cele doua razboaie mondiale sunt oamenii suferinței. Prea puține erau momentele de bucurie. Se treazeau, intr-o seara, cu cineva care le batea la ușa “De maine,…

- Oliver Ivanovic, o voce moderata rara in randul politicienilor sarbi din Kosovo, a fost inmormantat joi la Belgrad, la doua zile dupa ce a fost impuscat mortal la Kosovska Mitrovica de agresori necunoscuti, transmite AFP. Peste o mie de persoane au participat la ceremonia organizata la Cimitirul…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, a expediat in instanta de judecata cauza penala de invinuire a directorului unui Gimnaziul-Internat din municipiul Chisinau si a complicelui acestuia, a unui om de afaceri din municipiul Chisinau, de

- Shinzo Abe a aterizat vineri in Estonia, prima etapa a vizitei sale in sase tari din Europa Centrala, cele trei tari baltice si Bulgaria, Serbia si Romania, unde va sosi maine. Turneul diplomatic al lui Abe vizeaza o zona europeana unde China isi sporeste constant prezenta si contactele, o zona unde…

- In Parlamentul Romaniei m-am dus imbracat in costum popular și cu un tulnic moțesc ca sa reamintesc in mod simbolic președinților Dragnea și Tariceanu sa nu uite ca sunt și ei romani. Ca moț din Apuseni, am crezut și inca mai cred ca macar acum in anul Centenarului vom regasi inclusiv in cadrul clasei…

- Termenul limita pentru inscrierea la concursul național ”Eurovision” se apropie de sfirșit, noteaza NOI.md. Astfel, concurenții care iși doresc sa iși incerce norocul in cadrul concursului mai au 4 zile la dispoziție pentru ași inscrie in concurs melodiile. Doritorii de a participa, pot sa iși depuna…

- Fara sa vrea sa se pronunte asupra oportunitatii unei eventuale restructurari a Executivului, ministrul Apararii a adus in discutie faptul ca in calitatea sa de premier, Mihai Tudose are oportunitatea de a propune schimbari la nivelul formulei guvernamentale. “Este dreptul premierului Mihai Tudose sa…

- "Soldatii. Poveste din Ferentari", debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat in competitia "Bright Future" a Festivalului International de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie, informeaza un comunicat al producatorilor, HiFilm, transmis…

- Orele trec, iar barbatul surprins de camerele de supraveghere atingand doi frati – o fetita de 5 ani si un baiat de 9 ani – in liftul unui bloc din Drumul Taberei nu e de gasit. Atat mama micutilor supusi experientei traumatizante, cat si oamenii legii incearca sa dea de urma suspectului, astfel incat…

- La cateva luni de cand social-democratul Tutuianu parasea Palatul Victoria, dar pe fondul unor speculatii privind eventuale schimbari in structura actualului Guvern si cu scurta vreme inainte ca mai-marii PSD sa se reuneasca intr-o sedinta importanta, liderul organizatiei de Dambovita a facut o declaratie…

- Doi reprezentanti ai Ministerului condus de catre Viorel Ilie vor ajunge in fata magistratilor de la Tribunalul Bucuresti, instanta care va judeca dosarul ce vizeaza un concurs organizat la institutia cu sediul principal la Palatul Victoria. Este vorba despre Pop Felicia Elena, directoare de cabinet…

- Secretarul american al Apararii, in consultare cu secretarul de stat, trebuie sa prezinte Congresului un raport privind cooperarea in materie de securitate intre Moscova și Balcanii de Vest, scrie publicația Balkan Insight. „Raportul va include o evaluare a cooperarii in domeniul securitații intre…

- Serbia negociaza achiziționarea de elicoptere militare din Rusia, precum și crearea unei baze speciale de reparații, care va permite prezența personalului militar rusesc în regiune, scrie paginaderusia.ro cu referire la The Associated Press. Agenția noteaza ca livrarea de arme din…