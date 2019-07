Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT in județul Hunedoara, soldat cu ranirea unei persoane Un șofer din Alba a fost implicat intr-un accident rutier produs in județul Hunedoara, in cursul zilei de sambata, 13 iulie. Aflat in zona Oraștiei, pe DN7, acesta a tamponat un autoturism condus…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost implicat luni dimineata intr-un accident rutier, informeaza ministerul de resort, care precizeaza, insa, ca demnitarul nu se afla la volan in momentul producerii evenimentului rutier. „In cursul zilei de astazi (luni, n.r.), autovehiculul in care se afla…

- ACCIDENT rutier soldat cu pagube materiale, in județul Cluj, in care a fost implicat un șofer din Alba, care circula cu un vehicul neinmatriculat ... The post ACCIDENT rutier soldat cu pagube materiale, in județul Cluj, in care a fost implicat un șofer din Alba, care circula cu un vehicul neinmatriculat…

- Un șofer din Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat un accident rutier, in timp ce conducea o mașina neinmatriculata, in județul Cluj. Potrivit IPJ Cluj, joi, 13 iunie, in jurul orei 9.00, un barbat de 38 ani, din comuna Lunca Mureșului, județul Alba, in timp ce conducea vehiculul pe un drum…

- O persoana a fost ranita intr-un accident rutier petrecut joi dimineata in localitatea Valea Lunga. Potrivit ISU Alba, la fata locului actioneaza Garda Blaj cu o autospeciala si o ambulanta SMURD. Din primele date, in evenimentul rutier au fost implicate doua autouturisme. Citește ACCIDENT rutier in…

- ACCIDENT rutier la Oarda de Sus, intre doua mașini. Trei persoane ranite, conștiente și neincarcerate. Intervin Ambulanța și SMURD Luni 10 iunie, in jurul orei 17.00, la Oarda de Sus a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații primite de la ISU Alba,…

- Un accident rutier grav a avut loc pe DN1 in localitatea Capușu la intersecție spre Aghireșu (județul Cluj).Citește și: ULTIMA ORA Cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter, in judetul Buzau Un microbuz cu 10 persoane a ieșit de pe partea carosabila.Știre in curs de actualizare.…

- Un accident rutier mortal a avut loc intre localitatile Branistea si Vasile Alecsandri din judetul Galati.Potrivit IPJ Galati, victima este un barbat in jur de 50 60 de ani, cu identitatea, deocamdata, necunoscuta, care a traversat neregulamentar."Soferul care l a acrosat a patruns apoi, pe sensul opus…