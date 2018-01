Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii germani au votat duminica in favoarea desfasurarii de negocieri cu cancelarul Angela Merkel pentru formarea unui nou guvern, relateaza agentia DPA. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot…

- Liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul sau duminica sa dea ''unda verde'' negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentia Reuters. ''SPD trebuie - si va fi - vizibil,…

- Germania nu va cadea intr-o criza politica daca eforturile cancelarului Angela Merkel de a forma un guvern de coalitie cu social-democratii esueaza, a declarat vineri fostul ministru de finante german Wolfgang Schaeuble, relateaza Reuters. "Eforturile continua, asta e bine", a afirmat Wolfgang Schaeuble,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- La aproape patru luni dupa alegerile parlamentare din Germania, Angela Merkel nu a reusit sa formeze un guvern. Refuzul delegatilor SPD de a da unda verde negocierilor pentru formarea unei 'mari coalitii' alaturi de conservatori ar putea duce la alegeri anticipate sau la un guvern minoritar pentru…

- Casa de resedinta a cancelarului german Angela Merkel este departe de vilele opulente detinute de politicienii din Romania. Jurnaliștii care au descoperit locuința cancelarului remarca faptul ca in comparație cu casele unor funcționari rusi, „resedința” lui Merkel arata mai mult ca spațiu destinat muncitorilor,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, social-democratul Frans Timmermans, a declarat luni ca 'intelege' ezitarile Partidului Social-Democrat german (SPD) fata de formarea unei coalitii guvernamentale alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, dar a estimat ca este 'foarte dificil' ca…

- Una din perioadele cele mai tulburi din politica germana din ultimul deceniu s-a incheiat cu un acord pentru o coalitie de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si Partidul Social Democrat. Merkel a descris momentul ca un „nou inceput“ pentru Europa, unul care va readuce Germania…

- Premierul italian Paolo Gentiloni a salutat vineri proiectul de acord guvernamental pentru crearea unei coalitii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social democratii lui Martin Schulz, relateaza DPA. 'Acordul intre Merkel si Schulz pune bazele pentru o coalitie…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social-democratii din SPD au ajuns vineri la un acord asupra cadrului de negociere a formarii „marii coalitii“ guvernamentale, au precizat mai multe surse pentru Reuters.

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit dpa, Reuters si AFP, citand surse din formatiunile politice implicate in tratative.…

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democratii au ajuns la un acord cu privire la o lege pentru atragerea de lucratori calificati in Germania, conform presei germane, care citeaza un document al unui grup de lucru din cadrul discutiilor exploratorii incepute duminica si care ar putea…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu principalii lideri ai Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor oficiale pentru formarea unui nou guvern, discutii care se anunta insa complicate.

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze ”fara intarziere” un nou guvern al Germaniei, relateaza Bloomberg.

- Preturile de consum in principala economie europeana au crescut, in medie, cu 1,7% in anul 2017, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat dupa 2012, cand inflatia a fost de 2,1%, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Destatis), informeaza Reuters. In…

- Social-democratii germani au aprobat vineri deschiderea discutiilor exploratorii cu conservatorii condusi de Angela Merkel in vederea formarii unui guvern, mentinand insa un ton foarte prudent, scrie AFP.

- Angela Merkel și Martin Schulz s-au intalnit pentru a discuta o alianța, dar nu au ajuns la un consens iar criza politica din Germania pare sa se adanceasca tot mai mult, scrie presa germana. Conservatorii germani au declarat, joi, dupa intalnirea dintre Angela Merkel și Martin Schulz ca sunt dispuși…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat luni un apel la eforturi accelerate pentru formarea unui nou guvern stabil cu social-democratii, precizand ca partidul sau conservator vede un teren comun cu acestia in ce priveste reformele interne si Uniunea Europeana, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- Social-democratii germani au dat joi unda verde inceperii negocierilor cu cancelarul german Angela Merkel in vederea formarii unui nou guvern si unei iesiri din impasul politic actual, relateaza AFP.

- Partidul Social-Democrat german (SPD) va incepe miercuri discuțiile exploratorii cu conservatorii cancelarului Angela Merkel cu privire la formarea unei coaliții, a indicat vineri Andrea Nahles, șefa grupului social-democrat din Bundestag, dupa ce formațiunea a decis joi seara deschiderea de discuții…

- Partidul Social-Democrat german (SPD), reunit in congres, a votat cu o larga majoritate in favoarea inceperii de negocieri cu conservatorii cancelarului Angela Merkel in perspectiva formarii unui nou guvern, transmit agențiile internaționale de presa, scrie agerpres.ro.

- Presedintele social-democratilor germani a pledat joi, in fata partidului sau, reunit in Congres, in favoarea deschiderii unor negocieri cu Angela Merkel pe tema formarii unui nou Guvern, insa punand conditii ferme, in special cu privire la reforme in Europa. "Nu trebuie sa guvernam cu orice pret. Insa…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz a declarat ca a fost incurajat de partide și lideri europeni, printre care și președintele francez Emmanuel Macron, sa guverneze alaturi de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel, pentru a promova reformele europene,

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a decis in unanimitate deschiderea negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel privind formarea unui nou guvern de coaliție, toate opțiunile fiind pe masa discuțiilor, a declarat luni un oficial de top al SPD. Conform…

- Conservatorii cancelarului german in functie, Angela Merkel, si social-democratii au cazut de acord sa inceapa discutii preliminare in vederea formarii unei noi „mari coalitii“ de guvernare, potrivit unor surse citate de agentia Reuters si tabloidul german „Bild“. Decizia lor vine ca urmare a intalnirii…

- Cotidianul german a informat ca participanții — Merkel, aliatul ei bavarez, Horst Seehofer, și Schulz — au discutat mai multe opțiuni de formare a guvernului — de la formarea unei mari coaliții, alcatuirea unui guvern minoritar sub conducerea lui Merkel și pana la organizarea de noi alegeri. Insa…

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, la o...

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coalitii guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finante si de un buget al zonei euro, transmite…

- Partidul Social-Democrat din Germania (SPD, de centru-dreapta) a acuzat-o marți pe Angela Merkel, cancelarul federal conservator, de faptul ca le-a inșelat increderea in timpul unui vot care a avut loc cu o zi inainte in cadrul UE, otravind astfel atmosfera dintre cele doua parți in ajunul negocierilor…

- O coalitie intre conservatori si social-democrati ar fi cea mai buna optiune pentru Germania, fiind agreata chiar de cancelarul german Angela Merkel, care a semnalat ca este pregatita sa poarte discutii. "O alianta intre conservatori si SPD este cea mai buna optiune pentru Germania, mai buna in orice…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și cei doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, anunța DPA. Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a pronuntat sambata impotriva organizarii de noi alegeri legislative ca urmare a esecului negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare si a afirmat ca-si doreste formarea „foarte rapida“ a unui executiv, intrucat Europa are nevoie de o Germaniei puternica.

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, a declarat vineri ca din 'responsabilitate' fata de Germania si Europa a decis sa dea curs apelului presedintelui Germaniei, Frank Walter Steinmeier, de a dialoga cu cancelarul conservator Angela Merkel, dar a promis ca, daca in final va accepta…

- 'Din punctul meu de vedere, organizarea de noi alegeri ar fi cea mai buna cale', a declarat Merkel intr-un interviu acordat televiziunii publice ARD. Ea a adaugat ca planurile sale nu includ posibilitatea de a fi cancelar intr-un guvern minoritar. Totodata, Angela Merkel a afirmat ca este…

- Eșuarea convorbirilor cancelarului german Angela Merkel pentru formarea unei coaliții tripartite de guvernare este ''o veste proasta pentru Europa'', a afirmat luni ministrul olandez de externe, Halbe Zijlstra, subliniind rolul conducator al Germaniei, cel mai puternic membru al Uniunii Europene,…

- Documentul de trei pagini, ce va fi analizat vineri de conservatorii cancelarului Angela Merkel, de Partidul Liber-Democrat (FDP) și Verzi, stabilește un acord privind necesitatea eliminarii armelor de distrugere in masa și promite un nou efort diplomatic pentru dezarmarea nucleara, susținand o abordare…

- Partidele care incearca sa formeze o coalitie guvernamentala in urma alegerilor parlamentare din Germania, desfasurate in 24 septembrie, si-au exprimat angajamentul fata de NATO si legaturile trans-atlantice, insa doresc si relatii bune cu Rusia, conform unui proiect de document consultat vineri…

