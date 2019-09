Stiri pe aceeasi tema

- Hassa bint Salman, in varsta de 42 de ani, care era vizata din decembrie 2017 de un mandat de arestare in urma faptelor petrecute in septembrie 2016, nu a asistat la procesul ei, in iulie, si nu a fost prezenta nici la pronuntarea sentintei. Avocatul printesei Hassa bint Salman, Emmanuel Moyne,…

- Avocatul printesei Hassa bint Salman, Emmanuel Moyne, a anuntat imediat ca va face apel la decizie.Hassa bint Salman, in varsta de 42 de ani, care era vizata din decembrie 2017 de un mandat de arestare in urma faptelor petrecute in septembrie 2016, nu a asistat la procesul ei, in iulie,…

- Presedintele sudanez destituit Omar el-Bashir a primit 90 milioane de dolari in bani lichizi de la regimul saudit, a afirmat luni unul din anchetatori, in prima zi a procesului de la Khartoum in care fostul sef de stat este judecat pentru coruptie, relateaza AGERPRES.Brigadierul de politie…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a discutat miercuri despre securitatea maritima din Golf, Iran si Yemen intr-o convorbire telefonica cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza joi AFP. "Secretarul (de stat) a discutat despre tensiunile crescute din regiune si…

- Presedintele american Donald Trump a laudat sambata "munca extraordinara" a printului mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman, ignorand intrebarile repetate care i-au fost adresate referitor la cazul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, transmite AFP. "Ati facut o munca spectaculoasa",…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a declarat miercuri ca ancheta in cazul morții jurnalistului saudit Jamal Khashoggi trebuie sa fie una riguroasa, iar responsabilii vor trebui sa fie trași la raspundere in conformitate cu legislația internaționala, potrivit Reuters, potrivit mediafax.Declarația…

- Exista probe suficiente si credibile pentru deschiderea unei anchete internationale suplimentare asupra printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman si a altor oficiali sauditi in legatura cu cazul Khashoggi, a indicat miercuri Agnes Callamard, raportor special al ONU cu privire la executiile extrajudiciare,…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a acuzat duminica Iranul, marele sau rival regional, de atacurile asupra celor doua tancuri petroliere produse joi in Golful Oman, intr-un interviu acordat cotidianului Asharq al-Awsat, informeaza AFP si Reuters. "Regimul iranian nu a respectat…