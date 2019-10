Siria: Vizită inedită a lui Bashar al-Assad în regiunea Idlib, în apropiere de linia frontului Presedintele sirian Bashar al-Assad a efectuat marti o vizita fara precedent in regiunea Idlib (nord-vest) unde a subliniat ca batalia care se da impotriva jihadistilor si rebelilor este fundamentala pentru a pune capat razboiului care devasteaza Siria din 2011, potrivit AFP.



'Batalia pentru Idlib este baza pentru a pune capat dezordinii si terorismului in toate regiunile siriene', a subliniat Al-Assad, conform presedintiei siriene, in timpul vizitei in apropierea liniei frontului din Idlib, prima din 2011 in aceasta regiune care inca scapa in mare masura controlului Damascului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

