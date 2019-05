Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a afirmat, vineri seara, la sosirea pe Aeroportul Henri Coanda, ca nu are nicio problema grava la picior si ca nu se considera favorita la al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. "Sunt OK, nu am nicio problema grava la picior, a fost din cauza…

- Simona Halep se pregatește sa debuteze la turneul de la Roma, care se va desfașura in perioada 13-19 mai. Sportiva din Constanța a pierdut finala de la Madrid, in fața jucatoarei din Olanda, Kiki Bertens, scor 4-6, 4-6, dar a precizat ca este optimista inaintea urmatoarelor competiții potrivit mediafax…

- Veste de ultima ora. Angelique Kerber (31 de ani, nr. 4 WTA) s-a retras de la turneul de la Madrid. Din primele informații, sportiva s-a retras din cauza unei accidentari la glezna, care i-au dat batai de cap și la antrenamentul de azi. ...

- Turneul de la Roland Garros va debuta pe 26 mai, iar calculele pentru Grand Slam-ul parizian au început deja. Justine Henin (triumfatoare de patru ori pe zgura de pe Chatrier) a vorbit despre competiția din acest an: "Cred ca Simona Halep este favorita numarul unu, îmi place jocul ei",…

- Simona Halep, nr. 3 WTA, trebuie sa o invinga pe cehoaica Karolina Pliskova, nr. 7 mondial, pentru a ajunge in finala Miami Open 2019 și pentru a redobandi astfel titlul de lider WTA. Duelul intre cele doua sportive din semifinalele competiției are loc in noaptea de joi spre vineri și este transmis…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a confirmat prezența la turneul Premier Mandatory de la Madrid, cel mai important test inaintea tentativei de a-și apara trofeul cucerit pe zgura de la Roland Garros. Turneul WTA de la Madrid se desfașoara in perioada 3 - 12 mai 2019. Organizatorii de la Madrid au anunțat…

- Taylor Townsend a invins-o in primul tur pe Johanna Larsson, Suedia, 79 WTA, scor 6-1, 6-2, intr-o ora si 12 minute. S-A AFLAT! Ce salariu primeste Daniel Dobre, noul antrenor al Simonei Halep. Cum sta in comparatie cu Darren Cahill Taylor Townsend si Simona Halep s-au mai intalnit…

- Simona Halep a plecat, sambata dimineața, spre Statele Unite ale Americii, unde va participa la turneul de la Indian Wells. La competiția organizata in California intre 6 și 17 martie 2019, Simona Halep a plecat fara antrenor. De altfel sportiva clasata pe locul 2 WTA nu se gandește inca la colaborarea…