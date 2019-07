Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat ca se simte "mai puternica mental" pentru "marea provocare" de a juca sambata impotriva Serenei Williams in finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, relateaza...

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina (24 de ani, locul 8 WTA), cu scorul de 6-1, 6-3, și s-a calificat in finala turneul de la Wimbledon 2019. Halep va juca sambata de la ora 16:00 finala la Wimbledon cu americanca Serena Williams (locul 10 WTA, 37 de ani).…

- Singurul roman care a mai jucat finale la Wimbledon, la simplu, Ilie Nastase, a declarat, joi, ca Simona Halep are prima sansa la castigarea turnelului londonez chiar si daca va evolua contra Serenei Williams.

