- Trupul neinsuflețit al lui Alexandru Darie va fi depus vineri, la ora 20.00, la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra din București, iar inmormantarea va avea loc duminica, la ora 13.00, la Cimitirul Bellu, anunța instituția de spectacole.

- Trupul lui Alexandru Darie va fi depus vineri, de la ora 20,00, la Teatrul Bulandra, Sala Liviu Ciulei, unde va ramane pana duminica, la ora 12,00, anunta Teatrul Bulandra. "In acest interval vor avea loc, zilnic, slujbe religioase pe care le vom anunta ulterior. Slujba de inmormantare va avea loc duminica,…

- Echipa Teatrului "Bulandra" anunta moartea regizorului Alexandru Darie, directorul institutiei, si transmite un mesaj de solidaritate cu familia artistului. "Cu profund regret, Teatrul 'Bulandra' anunta disparitia prematura a directorului sau, regizorul Alexandru Darie. Suntem cu totii alaturi…

- Sicriul cu trupul militarului Ciprian Ștefan Polschi, ucis joi dimineața in Afganistan, va fi repatriat in cursul zilei de marți. Surse din MApN afirma ca sicriul va fi adus in țara cu o aeronava militara ce va ateriza pe un aeroport din București. Inmormantarea ar urma sa aiba loc joi, la Cimitirul…

- Sicriul cu trupul militarului Ciprian Ștefan Polschi, ucis vineri dimineața in Afganistan, va fi repatriat in cursul zilei de duminica. Surse din MApN afirma ca sicriul va fi adus in țara cu o aeronava militara ce va ateriza pe un aeroport din București. Inmormantarea ar urma sa aiba loc marți, la Cimitirul…

- Sicriul cu trupul alpinistului Zsolt Torok, care a fost gasit mort in Munții Fagaraș, a fost depus ieri in holul principal al Teatrului de Stat din Arad, urmand ca slujba de inmormantare sa aiba loc marți. Primarul orașului Arad, Calin Bibarț, a declarat ca sicriul cu trupul neinsuflețit al alpinistului…

- Omul de afaceri si fostul rugbyst Marcel Toader va fi inmormantat miercuri, 7 august, la cimitirul din Cumpana."Doresc sa va anunt ca azi l am depus pe tata la casa mortoara Niculescu in Constanta vis a vis de Cimitirul Central Maine la orele 13:00 la Biserica Cimitirului Central incepe slujba, iar…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regizoarei Catalina Buzoianu va fi depus luni, dupa ora 16,00, la Sala ''Toma Caragiu'' (Gradina Icoanei) a Teatrului Bulandra, a informat UNITER. Cei care au indragit-o vor putea trece sa isi ia ramas bun pana marti. Inmormantarea…