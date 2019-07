Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie anunta ca a hotarat ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii in regim reglementat, incepand cu data de 1 iulie. Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE a aprobat preturile…

- Anotimpul calduros este abia la inceput. In urmatoarele zile sunt asteptate temperaturi extrem de ridicate in Romania si am adunat o serie de recomandari pentru populatie. Recomandari generale pentru populatie Evitati, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare intre orele 11 – 18; Daca aveti…

- Consumatorii care isi aleg singuri firma care sa le realizeze lucrarile de racordare la reteaua electrica platesc mai putin pentru aceste servicii, in comparatie cu consumatorii care accepta tariful initial propus de operatorul de distributie, este una dintre concluziile analizei preliminare derulate…

- Criza totala pentru toți romanii. Este decizia de ultima ora care afecteaza toate buzunarele cetațenilor. Crește prețul gazelor. Hotararea nu mai poate fi atacata. A fost luata de la cel mai inalt nivel. Piata romaneasca de gaze nu era pregatita pentru liberalizare in 2017, motiv pentru care Guvernul…

- Piata romaneasca de gaze nu era pregatita pentru liberalizare in 2017, motiv pentru care Guvernul a luat decizia de a plafona preturile prin OUG 114/2018, insa Comisia Europeana nu agreeaza masura de a proteja toti consumatorii casnici, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii…

- Comisia Europeana nu este de acord cu plafonarea pretului la gazele naturale pentru toti consumatorii casnici, a declarat marti Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).

- Piata romaneasca de gaze nu era pregatita pentru liberalizare in 2017, motiv pentru care Guvernul a luat decizia de a plafona preturile prin OUG 114/2018, insa Comisia Europeana nu agreeaza masura de a proteja toti consumatorii casnici, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii…

- iata romaneasca de gaze nu era pregatita pentru liberalizare in 2017, motiv pentru care Guvernul a luat decizia de a plafona preturile prin OUG 114/2018, insa Comisia Europeana nu agreeaza masura de a proteja toti consumatorii casnici, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii…