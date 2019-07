Sfaturi la angajare. Instrumente care ii ajuta pe absolventi sa fie selectati de giganti ca Microsoft

Iata cateva dintre instrumentele recomandate de specialisti tinerilor care sunt in cautarea unui loc de munca la o companie de top: Creati un CV convingator Microsoft Resume Assistant: Aceasta functie, pe care o gasiti in Word, dispune de inteligenta artificiala si prezinta insight-uri utile si personalizate din LinkedIn pentru crearea unui CV si gasirea locului de munca perfect. Cand CV-ul este in lucru, Editorul verifica anumite aspecte care tin de stil, cum ar fi referinte la persoana intaia, verbele vagi, expresiile neadecvate si multe altele. Puneti-va in ...