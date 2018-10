El a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect ca in interiorul NATO si UE sa se desfasoare o dezbatere pe acest subiect, transmite agentia EFE. 'In privinta rachetelor cu raza scurta si medie de actiune, avem impresia ca nu toti in Europa inteleg ca aceasta decizie va avea consecinte grave si pentru Europa', a indicat Soigu in fata presei la Moscova, la intalnirea cu omologul sau grec Panos Kammenos. Ministrul rus al apararii a mentionat ca Rusia este foarte interesata sa afle 'reactia Europei' si ar dori ca toate tarile continentului 'sa stie si sa inteleaga consecintele in…