Stiri pe aceeasi tema

- Dan Alexa (39 de ani) va debuta pe banca tehnica a Astrei Giurgiu sambata, pe teren propriu, impotriva celor de la FC Botoșani. Meciul se va disputa la Giurgiu, de la ora 18:00 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro. Antrenorul giurgiuvenilor a anunțat…

- Telekom Sport anunta ca va transmite in direct meciurile din Liga 1, cu doar o zi inainte de startul sezonului 2019-2020. "Liga 1 se vede in continuare la Telekom Sport. Conform traditiei, toate meciurile etapei vor putea fi urmarite in direct pe canalele noastre, runda de runda", se arata…

- Hermannstadt și Dunarea Calarași se dueleaza azi, de la ora 18:30, intr-un meci de o importanța majora din play-out-ul Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, Look Sport și TV Telekom Sport. Dunarea Calarași e pe locul 12, cel de baraj, cu 25 de puncte, și are nevoie…

- Sepsi și FCSB se infrunta in etapa 9 din play-off. Partida e azi, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Laszlo Dioszegy, patronul celor de la Sepsi, a vorbit despre meciul cu FCSB și despre astmofesra din lot. Deși spune ca echipa lui joaca…

- Mihai Teja a explicat ieri, susținand o teorie complet greșita, de ce e obligata CSU Craiova sa joace la victorie cu CFR, deși in realitate un egal valoreaza pentru olteni exact la fel cat un succes. Sepsi - FCSB se joaca astazi, de la ora 21:00. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro…

- Dinamo și Gaz Metan Mediaș joaca vineri, de la ora 21:00, intr-un meci din etapa a 9-a din play-out. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport 1, Look Sport și TV Digi Sport 1. Chiar daca au defilat in meciul cu Hermannstadt și au caștigat cu 4-1, medieșenii nu au parte de liniște…

- Viitorul și Sepsi se infrunta in etapa cu numarul opt din play-off. Partida e sambata, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 3, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 21:00 » Viitorul - Sepsi Vezi AICI statistici Echipele probabile Viitorul: 1. Tordai - 5. Mladen, 93.…

- Corneliu Papura, antrenorul lui CSU Craiova, crede ca poate intoarce rezultatul din turul semifinalelor Cupei Romaniei cu Viitorul, scor 1-2. Returul se joaca joi, de la ora 19:45. Viitorul - CSU Craiova sa joaca joi, de la ora 19:45, in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT…