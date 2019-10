Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru Presedintele Romaniei se vor desfasoara in data de 10 noiembrie 2019. In cazul in care niciunul dintre candidati nu intruneste majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente, se organizeaza al doilea tur de scrutin, in data de 24 noiembrie…

- Metodologia de calcul al indicelui de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) ar trebui modificata, iar ca solutie imediata se propune reducerea decalajului temporal intre momentul la care au loc tranzactiile pe baza carora se determina IRCC si perioada pentru care se aplica acest indice,…

- Dragos Patraru a castigat in prima instanta procesul cu Televiziunea Romana, care este obligata sa-i plateasca daune consistente pentru ca a reziliat in mod abuziv contractul cu echipa emisiunii „Starea Natiei“.

- Odata cu terminarea vacanței, inceperea școlii este un moment favorabil și pentru un control ortodontic la copiii de clasa a I-a pana la adolescenții de 14-18 ani, deoarece problemele dentare și osoase descoperite la aceste categorii de varste pot fi rezolvate mult mai ușor și intr-un timp mult mai…

- Fie ca este vorba despre locul de munca sau de propria locuinta, pastrarea curateniei si igienizarea spatiilor este necesara, daca ne dorim o viata cat mai sanatoasa. In plus, atat pentru noi, cat si pentru cei din jurul nostru, nepastrarea curateniei poate fi in primul rand deranjanta, iar mai apoi,…

- Prima scoala smart din mediul rural din Romania a fost infiintata langa Alba Iulia, in Ciugud, comuna cu cea mai mare absorbtie a fondurilor europene din tara, si unde cei aproximativ 120 de elevi vor studia...

- Deși pare greu de crezut, Business Park Bistrița incearca sa iși revina solicitand in instanța anularea datoriilor fiscale impuse de instituție. De ce este aceasta situație ciudata? Tocmai pentru ca Primaria Bistrița este creatoarea acestui proiect, care inca nu și-a dovedit utilitatea și succesul.…

- Potrivit unui comunicat al UNTRR, transportatorii afirma ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) sustine modificarea legislatiei RCA, desi legea actuala a avut efecte pozitive determinante in piata, iar tarifele RCA practicate in prezent de asiguratori se situeaza sub tariful de referinta.…