Prim-ministrul Viorica Dancila si membrii Executivului participa joi, la Alba Iulia, la o sedinta solemna de Guvern dedicata celebrarii Zilei Nationale a Romaniei in anul Centenarului Marii Uniri.



Sedinta va avea loc de la ora 10,30 in Cetatea Alba Carolina, in Sala Unirii, potrivit programului premierului.



La finalul sedintei, Viorica Dancila va participa la ceremonia de semnare a acordurilor intre Guvern si Federatiile Sindicale Reprezentative din Invatamant, respectiv intre Executiv si Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii.



Ulterior, sefa Guvernului…