Stiri pe aceeasi tema

- Numarul sectiilor de votare din tara organizate pentru alegerile europarlamentare din 26 mai este de 18.730, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), informeaza AGERPRES . Potrivit unei postari pe pagina de Facebook, Ministerul Afacerilor Externe a organizat in strainatate pentru acest scrutin…

- Numarul sectiilor de votare din tara organizate pentru alegerile europarlamentare din 26 mai este de 18.730, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), relateaza Agerpres.Citește și: Kelemen Hunor da DE PAMANT cu USR și PNL: 'Nu au vrut sa aiba judecator la CCR. Daca vii cu doi candidați…

- Rusia va continua sa interfereze in alegerile din SUA timp de decenii de acum incolo, a estimat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, relateaza AFP. In conditiile in care diplomatia americana a denuntat in numeroase randuri…

- Un protest inedit a fost semnalat miercuri de presa rusa impotriva actualului presedinte rus Vladimir Putin, in pofida masurilor severe luate de autoritatile de la Kremlin impotriva societatii civile si a opozitiei din Rusia. O piatra funerara pe care erau trecute numele sefului statului rus, anii…

- UDMR a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, lista de candidati pentru alegerile europarlamentare din luna mai.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca a predat la BEC lista cu peste 300.000 de semnaturi de sustinere, precizand ca pe primele doua locuri pentru alegerile europarlamentare,…

- Facebook planuiește sa intensifice eforturile privin combaterea dezimformarii înainte de alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în luna mai, au anunțat luni reprezentanții companiei, relateaza Mediafax citând Reuters. Compania se afla sub presiune înca de…

- Parlamentul European a votat, marti, o rezolutie in care se afirma ca UE trebuie sa impuna sanctiuni suplimentare in cazul in care Rusia continua sa incalce dreptul international. Dintre europarlamentarii romani, Doru Frunzulica si Gabriela Zoana s-au opus acestei rezolutii, scrie analistul Sorin Ionita…

- Twitter a lansat marti in Europa mijloace care vor face mai usor pentru alegatori sa identifice reclamele electorale inaintea alegerilor-cheie pentru Parlamentul European din luna mai, pe fondul unor temeri privind actiuni de dezinformare ale Rusiei, relateaza Reuters. Retelele sociale…