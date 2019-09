Se opreste apa la Traian Vuia si Secas Miercuri, 11 septembrie 2019, intre orele 08-16, se va sista livrarea apei in localitatea Traian Vuia, iar joi, 12 septembrie 2019, intre orele 08-16, se va sista livrarea apei in localitatea Secas. Aquatim a anuntat ca oprirea furnizarii apei este necesara pentru efectuarea lucrarilor de spalare si dezinfectare a rezervoarelor si retelelor de apa din aceste localitati. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, recomandam clientilor sa nu foloseasca apa in scopuri menajere, pana la limpezirea… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

