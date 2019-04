SCUTUL PADURII in Alba: 41 metri cubi de material lemnos confiscați și amenzi in valoare de 13.000 de lei, in urma unor controale la Cugir și Horea Politistii Serviciului de Ordine Publica impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Cluj, au efectuat mai multe controale pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic. […] The post SCUTUL PADURII in Alba: 41 metri cubi de material lemnos confiscați și amenzi in valoare de 13.000 de lei, in urma unor controale la Cugir și Horea appeared first on Ziarul Unirea .